Agents of S.H.I.E.L.D. kadrosunda bir efsane!

Birçok dizide rol alan oyuncu, şimdi ise ajanların arasında.

Başrollerinde Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Clark Gregg, Ming-Na Wen, Brett Dalton gibi oyuncular bulunan Marvel dünyasının süperkahraman ajan dizisi Agents of S.H.I.E.L.D., kadrosuna Believe, Portlandia, How I Met Your Mother, Desperate Housewives gibi dizilerde ve birçok filmde rol almış karizmatik oyuncu Kyle MacLachlan'ı dahil etti. Oyuncu dizide Skye'nin (Chloe Bennet) babası rolünde oynayacak ve geçmişe dönük bazı olaylar aydınlatılmış olacak. MacLachlan 2.sezonun başlarında ekran karşısına gelecek.



Agents of S.H.I.E.L.D 23 Eylül Salı günü ABC ekranlarında seyircisine kavuşacak.