En son Medcezir dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Ali Aksöz’ün en sevdiği filmleri mercek altına aldık!

ESARETİN BEDELİ/The Shawshank Redemption

Yapım yılı: 1994

Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın yer aldığı film, beni çok etkileyen ve hayatımda yer eden bir dram filmi.





E.T.

Yapım yılı: 1982

Steven Spielberg imzalı film, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri. Çocukluğumda beni etkilemiştir, hala da izlediğimde aynı şekilde etkiliyor.





TERMİNATÖR 2: KIYAMET GÜNÜ/ Terminator 2: Judgment Day

Yapım yılı: 1991

En sevdiğim aksiyon filmlerinden. İlk filmde yaşananlardan 10 sene sonrasına götürüyor. Serinin en iyi filmi!



