menu

close

menu

close

menu

close

Ali Aksöz'ün favori filmleri

En son Medcezir dizisinde izlediğimiz yetenekli oyuncu Ali Aksöz’ün en sevdiği filmleri mercek altına aldık!

ESARETİN BEDELİ/The Shawshank Redemption
Yapım yılı: 1994
Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın yer aldığı film, beni çok etkileyen ve hayatımda yer eden bir dram filmi.


E.T.
Yapım yılı: 1982
Steven Spielberg imzalı film, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri. Çocukluğumda beni etkilemiştir, hala da izlediğimde aynı şekilde etkiliyor.


TERMİNATÖR 2: KIYAMET GÜNÜ/ Terminator 2: Judgment Day
Yapım yılı: 1991
En sevdiğim aksiyon filmlerinden. İlk filmde yaşananlardan 10 sene sonrasına götürüyor. Serinin en iyi filmi!


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler