ESARETİN BEDELİ/The Shawshank Redemption
Yapım yılı: 1994
Başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın yer aldığı film, beni çok etkileyen ve hayatımda yer eden bir dram filmi.
E.T.
Yapım yılı: 1982
Steven Spielberg imzalı film, tüm zamanların en iyi filmlerinden biri. Çocukluğumda beni etkilemiştir, hala da izlediğimde aynı şekilde etkiliyor.
TERMİNATÖR 2: KIYAMET GÜNÜ/ Terminator 2: Judgment Day
Yapım yılı: 1991
En sevdiğim aksiyon filmlerinden. İlk filmde yaşananlardan 10 sene sonrasına götürüyor. Serinin en iyi filmi!