Alis yeraltının tuhaf dünyasına dönüyor ve Çılgın Şapkacı’yı kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk ediyor. George Clooney ve Julia Roberts'ın başrollerinde oynadığı Para Tuzağı ise izleyiciyi gerçek zamanlı bir gerilimin ortasına düşürüyor.

Bu hafta sinema salonlarında 5'i yerli 10 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri:

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden

Disney’den “Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden” filminde Lewis Carroll’un sevilen hikayeleriyle unutulmaz karakterlerinin yepyeni ve benzersiz maceraları anlatılıyor. Alis yeraltının tuhaf dünyasına dönüyor ve Çılgın Şapkacı’yı kurtarmak için zamanda geçmişe yolculuk ediyor. Tim Burton tarafından yaratılan ve 2010’da beyaz perdede gösterime giren serinin ikinci filmi bu muhteşem dünyaya kendi eşsiz vizyonunu katan James Bobin’in yönetmenliğinde çekildi. Filmin senaryosu Linda Woolverton tarafından yazıldı ve filmde Lewis Carroll tarafından yaratılan karakterler yer alıyor. Yapımcılığı Joe Roth, Suzanne Todd ve Jennifer Todd ve Tim Burton’a ve başyapımcılık ise John G. Scotti’ye ait. “Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden” filmi dünya çapındaki kapalı gişe yıldızları olan Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska ve Helena Bonham Carter’ı bir araya getiriyor. Ayrıca bu filme giren yeni karakterler de var: Çılgın Şapkacı’nın babası Zanik Hightopp (Rhys Ifans) ve yarı insan yarı saat, garip bir yaratık olan Zamanın kendisi (Sacha Baron Cohen).





Para Tuzağı/Money Monster

Jodie Foster'ın yönettiği ve başrollerini George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, Dominic West, Caitriona Balfe ile Giancarlo Esposito'nun paylaştığı "Para Tuzağı", izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Jamie Linden, Alan DiFiore ve Jim Kouf tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Daniel Dubiecki, Lara Alameddine ve George Clooney üstlendi.

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Filmin konusu şöyle; Lee Gates (George Clooney), Wall Street’in para sihirbazı olarak anılmasını sağlayan, popüler bir TV finans şovunun, abartılı tarzı ile ün yapmış sunucusudur. Ancak, yüksek teknolojinin gizemi ile borsada yaşanan bir çöküş sonucu kişisel zarara uğrayan bir yatırımcı (Jack O’Connell), Gates ve ekibi ile onun sağ kolu ve yapımcısı Patty Fenn’i (Julia Roberts) canlı yayında rehin alır. Gates ve Fenn, gerçek zamanlı olarak yayında ve hayatta kalmaya çabalarken, aynı zamanda da büyük para yalanlarının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmalıdırlar.





Rüzgarın Oğlu

Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons ile William Hurt'un rol aldığı "Rüzgarın Oğlu", filminin yönetmeni Stephen Hopkins. "Rüzgarın Oğlu", tarihin en iyi atleti olmak için çıktığı yolda efsanevi bir yıldız olan Jesse Owens'ın gerçek hikayesini anlatıyor. Dram türündeki film, asıl adı James Cleveland olan Jesse Owens'ın

olimpiyat efsanesi olma mücadelesini aktarırken, tipik bir spor filmi

sınırlarının ötesine geçerek, o dönemin sosyal ve siyasi ortamını gözler önüne

sermeyi amaçlıyor.



Kronik

Michel Franco'nun yönettiği filmde, Tim Roth, Robin Bartlett, Michael Cristofer, Bitsie Tulloch ve Sarah Sutherland rol alıyor. Meksika ve Fransa ortak yapımı film, bir bakım evinde ölüm döşeğindeki hastalarla ilgilenen bir erkek hemşirenin hikayesini anlatıyor.

Kahraman Koala

Deane Taylor'un yönettiği "Kahraman Koala" filminin Türkçe seslendirmeleri Yekta Kopan, Elif Acehan ile Ziya Kürküt'e ait.

Film, Green Patch adında küçük bir kasabada yaşayan bir koalanın, uzun süre önce evden ayrılıp geri dönmeyen babasının hayatta olduğuna ısrarla inanmayı sürdürüp,

bulduğu bir ipucunun ardından Avustralya'nın uçsuz bucaksız çöllerinde zorlu bir

arayışa girme macerasını anlatıyor.





Abbas'ın Melekleri

Yusuf Atıcı'nın yönettiği "Abbas'ın Melekleri" filminde Doğan Akkaya, Sinan Bengier, Kayra Şenocak, Dost Elver, Sevil Uyar, Berrak Deniz, Seda Mutlu, Şenol İpek, Bircan İpek, Ferdi Atuner, Aziz Özuysal ile Müjde Beyoğlu gibi isimler rol alıyor. Komedi türündeki film, köşeye sıkışmış pısırık bir mafya babasının başından geçen komik olayları konu alıyor. Aysel Göksu'nun yapımcılığında çekilen ve senaryosu Ahmet Başımoğlu tarafından kaleme alınan filmin sanat yönetmenliğini Zeynep Tekin yaptı.

Nasıl Yani

Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Uğur Can Akgül ile Ferdi Sancar'ın oynadığı "Nasıl Yani" filminin yönetmen koltuğunda Ayhan Özen var. Filmde, dedelerine Da Vinci'den miras kalan Mona Lisa tablosunu satıp, zengin olma hayalleri kuran üç kardeşin komik hikayesini anlatılıyor. Filmin senaryosu, sosyal medya fenomenleri ve kısa filmleri sayesinde tanınan Aykut Elmas, Uğur Can Akgül ve Halil İbrahim Göker'e ait.

Memleket

Şerif Sezer, Mesut Akusta, Mehmet Karagöz, Osman Sonant ile Melike Zeynep Atış'ın oynadığı "Memleket" filminin yönetmeni Murat Saraçoğlu. Anadolu toprağının hikayesini anlatmayı amaçlayan film, ölüm duygusunun ruhlarını giderek daha çok kavradığı iki yaşlı insanın insanlardan uzak küçük evlerinden dünyaya bakışını beyaz perdeye yansıtıyor.



1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında

Cenk Çelik'in yönetmenliğini yaptığı filmde Sinan Bengier, Esin Yıldız, Ercan Zincir, Cenk Hakan Köksal ve Necla Özay rol alıyor. Komedi türündeki film, İstanbul'da öğrencilik hayatı yaşayan iki yakın arkadaşın Mersin'den Adana'ya uzanan kız kaçırma hikayesini anlatıyor.

Cinni: Uyanış

Yönetmenliğini Müzisyen Emre Aydın'ın yaptığı korku ve gerilim türündeki filmde Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ ve Merve Deniz rol alıyor. Emre Aydın'ın ilk sinema yönetmenliği denemesi olan filmin müzikleri de sanatçının kendisine ait olan film seri olarak devam edecek.

