All The Way Piyesi HBO ekranlarına uyarlanacak!

Oyunun tv'ye uyarlanmasıyla, Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Bryan Cranston küçük ekrana dönüş yapacak.

2014'te En İyi Oyun Ödülü'nü alan ve hem de Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Bryan Cranston'a da En İyi Erkek Oyuncu Tiyatro Ödülü'nü kazandıran All The Way piyesi, HBO Şirketi tarafından küçük ekrana uyarlanıyor. Dizinin yapımcı kadrosunda; Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Robert Schenkkan ve Bryan Cranston yer alıyor. Oyun, 29 Haziran 2014 tarihinde Broadway sahnesinde final yapmıştı.



All The Way'in konusu kısaca şöyle; Amerika'nın 36. başkanı Lyndon Baines Johnson'ın ırkçılık yasalarını sonlandırmak için 88.Kongre'ye karşı aldığı önlemleri konu alıyor. Dizide, başkanı yine Bryan Cranston'un canlandırması planlanıyor.



HBO yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi vermedi.