Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi...

İstanbul Modern Sinema’nın, Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle ve Sinema Sponsoru Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yedincisini düzenlediği Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi, 17-20 Aralık tarihleri arasında İstanbullu sinemaseverleri son dönem Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Son bir yıl içinde uluslararası festivallerde ses getiren, ödüller kazanan “Duvarları Yıkmak” başlıklı programın bu yılki filmleri, bizi çevreleyen fiziksel veya ruhsal duvarlara işaret ediyor. Gösterilecek filmlerden bazıları alt ve pop kültürüyle, işgalcileri ve hedonistleriyle 1980’lerin Batı Berlin sanat camiası üzerine eğlenceli belgesel “B Filmi: Batı Berlin’de Şehvet ve Müzik”, bu yıl Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan ve 1990’ların başında Doğu Almanya’da üç genç arkadaşın tekno kulüp açma maceralarını anlatan, Andreas Dresen imzalı “Biz Rüya Görürken” (Als Wir Traeumten) ve yine aynı dönemde genç bir adamın bir Nazi eylemcisine dönüşmesini izleyen “Genciz. Güçlüyüz” (Wir sind jung. Wir sind stark.) Programda ayrıca ilk gösterimi bu yıl Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen, usta yönetmen Margarethe von Trotta'nın geçmişle yüzleşen karakterleri konu alan yeni filmi “Kayıp Hatıralar”, son dönem Alman sinemasının gözde yönetmenlerinden Christian Petzold’ün bu yıl kült Alman TV dizisi Polizeiruf 110 için kendi yazdığı senaryodan çektiği ve yönettiği bölüm “Çemberler”, dünya prömiyeri geçen ay prestijli belgesel festivali CPH:DOX'ta gerçekleşen, tüm zamanların en ilginç sahtekârlık öykülerinden birisini aktaran “Arkadaşım Rockefeller” gösterilecek. "FBI tarihindeki en uzun zamana yayılan dolandırıcılık" olarak tanımlanan, 1990'lı yıllarda New York'a taşınan ve kendisini bu isimle bir sanat koleksiyoncusu olarak tanıtan Gerhartsreiter'ın sürekli yeni sürprizlere şaşırtan hikâyesini içeren “Arkadaşım Rockefeller” filminin yönetmeni Steffi Kammerer, 19 Aralık Cumartesi günü 15.45'teki gösterime katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.



