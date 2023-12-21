Altın Kafes final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Her pazar ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Altın Kafes, beklentileri karşılayamadığı için kısa süreli bir ekran macerasına sahip oldu. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı dizi final kararı aldı.

'ALTIN KAFES' GİDİYOR, 'YILDIZLAR BANA UZAK' GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV, Altın Kafes'ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bana Uzak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek.