Altın Küre'nin sahibi: ARGO

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Ben Affleck, Operasyon: Argo ile yönetmen koltuğuna daha da bir yakıştı.

Altın Küre’nin galibi Operasyon: Argo filmi oldu. Ben Affleck’in yönetmenliğini üstlendiği ve Oscar’a 7 dalda aday olurken, en iyi yönetmen dalında beklenen başarıyı gösteremeyen Operasyon: Argo, Beverly Hills’te düzenlenen görkemli törende “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Film” ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca ABD Yapımcılar Derneği’nin (PGA) verdiği en büyük ödül olarak kabul edilen, sinema dalındaki “Darryl F. Zanuck Üstün Dramatik Sinema Yapımcısı” ödülünü de kazandı. Altın Küre’nin galibi Operasyon: Argo filmi oldu. Ben Affleck’in yönetmenliğini üstlendiği ve Oscar’a 7 dalda aday olurken, en iyi yönetmen dalında beklenen başarıyı gösteremeyen Operasyon: Argo, Beverly Hills’te düzenlenen görkemli törende “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Film” ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca ABD Yapımcılar Derneği’nin (PGA) verdiği en büyük ödül olarak kabul edilen, sinema dalındaki “Darryl F. Zanuck Üstün Dramatik Sinema Yapımcısı” ödülünü de kazandı.

