Altın Portakal'da geri sayım başladı

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51'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10- 18 Ekim tarihlerinde 51'inci yılını kutlayacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıkları hızlandırdı. Festival, kravat iğnesinden sokaklardaki billboardlara kadar her yere girecek.



Büyükşehir Belediyesi, 51'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin organizasyonu için ihaleye çıkıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca 5 Eylül Cuma günü yapılacak ihale saat 11.00'de başlayacak. Yerli ve yabancı katılımcılara açık, konsorsiyumların teklif veremeyeceği ihaleye katılacak firma ve gerçek kişiler için Büyükşehir yurtiçi uluslararası yarışmalı film festivali organizasyon hizmeti yapmak veya uluslararası yarışmalı film festivali organizasyon hizmeti yapmış olmak koşulunu arıyor.



UÇAK KİRALANACAK

İhale şartnamesine göre bu yıl 51'incisi düzenlenecek festival için davetli, personel, yarışmacı, sanatçı, protokol konuklarının yurtiçi ve yurtdışı ulaşımlarının sağlanması amacıyla 1370 gidiş dönüş uçak bileti kullanılacak. Bununla birlikte 169 ve 259 kişi kapasiteli uçaklar kiralanacak. Bu uçaklar 9 yada 10 Ekim'de festival konuklarını İstanbul'dan Antalya'ya getirecek ve 19 Ekim günü de İstanbul'a geri götürecek.



BEŞ YILDIZLI OTEL

Festival süresince 50 VIP minibüs, 5 otobüs, 20 minibüs, 10 midibüs ve 30 binek araç çalışacak. 10 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek festival kortejinde ise 30 araç Antalya'nın caddelerinde Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini taşıyacak. Konuklar için 5 yıldızlı otellerde 400 tek kişilik oda, 300 çift kişilik oda ve yine 5 yıldızlı otelde yarım pansiyon olmak üzere 200 oda kiralanacak.



50 BİN DAVETİYE

Festivalin reklam ve tanıtım hizmetleri kapsamında azami 300 sayfa olacak bin 500 büyük katalog ve yine azami 200 sayfa 2 bin küçük katalog basılacak. 40 bin festival programının basılacağı Altın Portakal için 7 farklı kitap hazırlanacak ve 10 bin baskı yapılacak. 50 bin davetiyenin dağıtılacağı 51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde ayrıca 6 bin büyük ve küçük boy festival afişi Antalya'nın dört bir tarafına asılacak.



AFİŞLE DONATILACAK

Bununla birlikte 51'inci festival için nostaljik tramvay giydirilecek, Antalya Kültür Merkezi'nin dış mekanında 175 metrekare giydirme yapılacak ve görselliği arttırmak için 6 mimari boyama ışığı kullanılacak. AKM'nin iç mekanında ise 100 metrekare giydirme yapılacak. 364 metrekare roll-up, örümcek, kırlangıç tipi tanıtım materyalleriyle birlikte 1232 megalight, billboard, refüj panolar, raket panolar gibi açıkhava tanıtımı festival için hazırlanacak.



FESTİVAL GAZETESİ

Altın Portakal'ın 51'inci yıl logosuyla tasarlanmış, metal rozet, broş, kravat iğnesi, çanta gibi 3 bin adet anı eşyası da festival süresince Antalyalılarla buluşacak. Festivalde 100 adet pirinç döküm ödül heykelciği yapılacak ve 5 dakikalık tanıtım filmi ve 1 dakikalık reklam filmi hazırlanacak. Ayrıca her biri 3 bin baskı yapacak 10 ayrı festival gazetesi de yapılacak.



Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış, Onur Ödülleri ve kapanış töreni organizasyonları içinse 2 bin 500 metrekare kırmızı halı kullanılacak.



Festivalin geçen yılki bütçesi 6.5 milyon liraydı. Bu yılki rakam henüz açıklanmazken, bütçe, belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sponsorlarca karşılanıyor.



(DHA)