American Horror Story’den 4. sezon müjdesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

3. sezonu 29 Ocak'ta sona eren AHS'nin yeni sezonu senarist Ryan Murphy tarafından duyuruldu.

American Horror Story’nin dördüncü sezonuna dair detaylar gelmeye başladı. Dizinin senaristleri arasında yer alan Ryan Murphy, dördüncü sezonun adının Freak Show olacağını duyurdu. 1950 yılında Florida’da geçen sezonda Jessica Lange’i bir Freak Show’ın müdürü olarak izleyeceğiz. Amerika’daki son gösterilerden biri olan “unusuals”ta Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett ve Frances Conroy gösterinin birer parçası olarak rol alacak.