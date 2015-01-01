''American Pastoral''ın sinema uyarlaması yolda!

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Phillip Roth’un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanacak American Pastoral‘ın oyuncu kadrosuna son eklenen isim Dakota Fanning oldu.

Filmde ayrıca Ewan McGregor ve Jennifer Connelly rol alıyor.



Yönetmenliğini Phillip Noyce’un üstleneceği filmde Dakota Fanning, McGregor ve Connelly’nin canlandıracağı Levov çiftinin kızı Merry’i canlandıracak. Filmin yapım şirketi Lakeshore Entertainment adına konuşan Gary Lucchesi, Merry Levov karakterinin kitabın en kritik ve karışık karakterlerinden biri olduğunu, Dakota Fanning’in bu karakteri canlandırırken çok etkileyici bir performans sergileyeceğine inandığını söyledi.



American Pastoral‘ın çekimlerine 2015′in mart ayında Pittsburgh’ta başlanacak.