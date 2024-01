Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black' filminden ilk fragman

Dünyaca ünlü müzisyen Amy Winehouse’un hayatını anlatan Sam Taylor-Johnson imzalı yapım uzun süredir merakla bekleniyordu. Back to Black filminden ilk fragman yayımlandı.

Back to Black konusu

İngiliz şarkıcının ‘Back to Black’ isimli parçasının adını alan film, Winehouse’un kendi adını taşıyan albümü, bu albümü yapma yolculuğu, Rehab ve You Know I’m No Good gibi hitlerle şöhrete ulaştığı dönemdeki hayatı etrafında şekilleniyor.

Back to Black oyuncuları

Sam Taylor-Johnson’un yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Amy Winehouse’u, Barbie, Industry, COBRA ve Rogue Agent yapımlarında rol alan Marisa Abela canlandırıyor.

Bağımlılık sorunları ile mücadele eden şarkıcı ve söz yazarı Winehouse, 2011 yılında daha 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Winehouse'un eserleri, sesi ve görünüşü gibi haklarının sahibi olan Mitch Winehouse, yapıma desteğini açıklamıştı. Mitch'i filmde ise Eddie Marsan canlandırıyor.

Kadroda ayrıca Bronson Webb, Ansu Kabia, Harley Bird, Sam Buchanan, Matilda Thrope gibi isimler yer alacak.

Back to Black ne zaman vizyona girecek?

Back to Black filmi 12 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’de vizyona girecek.

Back to Black ilk fragman