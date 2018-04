Dünya prömiyerini Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve Asya’nın Oscarları sayılan 9. Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Ana Yurdu, 13 Mayıs Cuma günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Vizyon öncesinde 7-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 35. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma bölümünde gösterilecek olan Ana Yurdu, bu yıl ilk kez kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla kadın yönetmenlerin filmlerine verilecek Audentia Ödülü için de yarışacak.

Adana Altın Koza Film Festivali’nde SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kadın oyuncu başta olmak üzere toplam 5 ödül alan Ana Yurdu, Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden 31. Varşova Film Festivali’nde FIPRESCI (Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu) Ödülü’nü kazanmış ve NETPAC (Asya Filmleri Teşvik Ağı) jürisi tarafından En İyi Asya Filmi seçilmişti.

Yönetmenliğini Senem Tüzen'in yaptığı, Esra Bezen Bilgin ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı Ana Yurdu, romanını bitirmek için anneannesinden kalan köy evine giden Nesrin’le, beklenmedik bir şekilde ziyaretine gelen annesi Halise’nin gerilimi an be an yükselen hikayesini anlatıyor.