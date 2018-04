Jane Fonda, Mr. Burns’ün kız arkadaşı ”Maxine Lombard”ı, Willem Dafoe da Bart’ın okuldaki yeni hocası Mr. Lassen’i seslendirecek. The Simpsons‘ın yeni sezonunda ayrıca Nick Offerman, Sarah Silverman, Jefreyy Ross ve David Hyde Pierce da seslendirmen olarak konuk olacak. Dizinin yeni sezonunda bir bölümü de Judd Apatow yazıyor.Sezonun en ilginç bölümlerinden biri olacak gibi görünen ”The Simpsons Guy”da neredeyse tüm The Simpsons seslendirmen ekibi Family Guy‘a konuk olacak. Bir saat sürecek özel bölüm, Family Guy‘ın yeni sezonunun ilk bölümü olacak. Ayrıca Julie Bowen, Liam Neeson ve Allison Janney de yeni Family Guy sezonunun konukları arasında.Kim Kardashian, Jane Krakowski, John Lutz, Eddie Kaye Thomas, Steven Yeun ve Corey Stoll, yeni American Dad sezonunda çeşitli konuk karakterlerin seslendirmeni olacaklar. Örneğin Kim Kardashian, Roger ve Francine’in ormanda bulduğu bir uzaylıyı seslendirecek!Bu sene üçüncü kez Emmy’ye aday gösterilen animasyon dizi Bob’s Burgers da her sezonunda olduğu gibi beşinci sezonunda da harika konuklar ağırlayacak. Özellikle konukları arasındaki komedyenlerin fazlalığıyla dikkat çeken Bob’s Burgers‘ın yeni sezonunda sesini duyacağımız isimlerden bazıları şunlar: Zach Galifianakis, Keegan Michael Key, Jordan Peele, Aziz Ansari, Nick Offerman, Rachel Dratch ve Bill Hader.