Annabelle'den ilk fragman!

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Korku Seansı filminin spin-off'u Annabelle'in ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiği ve hem izleyiciden hem de eleştirmenlerden geçer not alan Korku Seansı'nın spin-off projesi olan Annabelle filminden ilk fragman yayınlandı!



Korku Seansı'ndan öncesini konu alan filmin yönetmen koltuğundaysa, ağırlıklı olarak televizyon piyasasına yönelik işleriyle tanınan fakat Dead Silence filminden bu yana James Wan'ın projelerinde görüntü yönetmenliği yapan John R. Leonetti oturuyor!



3 Ekim'de ABD'de gösterime girecek olan filmin, korku - gerilim müptelalarını ne derece tatmin edeceğiyse büyük merak konusu!