Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık gibi oyuncuların rol aldığı "Annemin Yarası" haftanın en iddialı yapımlarından. İşte haftanın filmleri...

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona giriyor.

Annemin Yarası

Ozan Açıktan’ın yönettiği filmde başrolleri Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş paylaşıyor.



Filmin konusu şöyle; Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor.





Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1

Robert Schwentke'nin yönettiği, Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravitz, Naomi Watts, Miles Teller ile Ansel Elgort'un oynadığı "Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1" izleyici ile buluşuyor. Gişe rekorları kıran Uyumsuz serisinin üçüncü filminde Yandaş Tris ve Dört’'ü, çok daha tehlikeli yeni bir dünyaya götürecek. Yeni seride ikilinin, Şikago duvarlarının arkasında devam etmekte olan ve bütün insanlığı

tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermesi

gerekecek. Tris, hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk

arasında imkansız bir seçim yapak zorunda kalacak.

Roma'da Aşk Başkadır

Sex and The City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker'a İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, Paz Vega ve Raoul Bova'nın eşlik ettiği romantik komedi türündeki filmin yönetmeni Ella Lemhagen. Film, New York'lu bekar bir anne ile sorunlu kızının baş başa zaman geçirmek için İtalya tatiline çıkmaya karar vermeleri sonrasında annenin gençlik yıllarını geçirdiği Toskana'da eski sevgilisi ile karşılaşması sonrasında yaşananlar anlatılıyor.



Hasret

Ben Hopkins'in yönettiği "Hasret" adlı belgesel film bir yönetmenin, İstanbul'da belgesel çekerken şehrin farklı dokularını keşfetmeye başlamasını ve

sonrasında tanıştığı insanlarla İstanbul hakkında tanık olduğu hikayeleri konu

alıyor.

Naciye

Lütfü Emre Çiçek'in yönettiği filmde Derya Alabora, Esin Harvey, Görkem Mertsöz ve Erdoğan Ünlü rol alıyor. Geçen yıl ekim ayında ABD'de gerçekleştirilen Screamfest'te dünya prömiyeri yapılan film, sakin bir adada tek başına yaşayan ve yıllardır yaşadığı

evi miras sözleşmesi gereği emlakçı tarafından başkalarına kiralanan bir kadının,

evini terk etmemek adına verdiği kanlı mücadeleyi anlatıyor.



Kolpaçino 3. Devre

Şafak Sezer'in yazıp, yönetip aynı zamanda başrol oyunculuğunu üstlendiği yapımda Sezer'in yanı sıra Aydemir Akbaş, Erkan Petekkaya, Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül ve Ali Çatalbaş gibi oyuncular yer alıyor. 'Kolpaçino Bomba'nın 5-6 yıl sonrasında geçen film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.