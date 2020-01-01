Brezilya sinemasının ödüle doymayan yönetmeni Anna Muylaert’tan aile, iktidar ve sevgiye dair mizahla harmanlanmış dokunaklı bir film.

Filmin konusu şöyle: Val, işini ciddiye alan, yıllardır aynı aile için çalışan yatılı bir hizmetçidir. Mütevazi tavırlarıyla, bebekliğinden beri çocuklarına bakıcılık yaptığı Sao Paulo’lu zengin işverenlerine her gün tüm çalışkanlığı ve sadakati ile hizmet eder. Bu evde her şeyin yeri, yolu, yordamı bellidir; ta ki Val’in hırslı ve akıllı kızı Jessica, üniversite giriş sınavına girmek için Sao Paulo’ya gelene dek… Jessica’nın genç oluşu, kendinden aşırı emin halleri, ev sakinlerinin huzurunu kaçıracak ve evdeki hassas dengeleri alt üst edecektir.

