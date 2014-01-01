Shane Black'ın yönettiği 'İyi Adamlar'da Russell Crowe başrolde. Brezilya'nın Oscar adayı olan 'Annemle Geçen Yaz' ise eğlenceli ve dokunaklı hikayesiyle sinema severleri cezbedecek...

Bu hafta sinema salonlarında 2'si yerli 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Annemle Geçen Yaz

Brezilya sinemasının tanınan yönetmenlerinden Anna Muylaert'in yönettiği filmde Camila Mardila, Karine Teles, Lourenço Mutarelli ve Michel Joelsas oynuyor.

Brezilya'nın Oscar adayı olan Annemle Geçen Yaz, aile ve sınıf meselelerini yeni, çağdaş ve tempolu bir tarzda ele alıyor. Filmin konusu şöyle: "Val, işini ciddiye alan bir hizmetçidir. Kızı Jessica'yı yetiştirmeleri için Brezilya'nın kuzeyindeki akrabalarının yanına bırakan Val, Sao Paulo'da zengin bir ailenin yanında sevgi dolu bir dadı olarak çalışmaktadır. Jessica 13 yıl sonra annesini ziyarete geldiğinde, annesinin ailenin yanında bir köle gibi çalışmasından rahatsız olur ve tepki gösterir. Bu beklenmedik tutumundan evdeki herkes etkilenmeye başlar."





İyi Adamlar

Shane Black'ın yönettiği filmde, Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice ile Matt Bomer rol alıyor. 1970'lerde Los Angeles'ta geçen ve iki özel dedektifin macerasını konu alan filmin konusu şöyle: "Los Angeles'ta, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan kayıp kızı bulmaları gerekmektedir. Bu kız, ünlü bir film yıldızı olan Misty Mountain'ın gizemli ölümünü çözebilecek bilgilere sahip tek kişidir. Bu araştırma esnasında iki özel dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulurlar."

Başımın Belası

Başrollerini Jason Sudeikis ve Rebecca Hall'un paylaştığı filmde Joe Manganiello, Dianna Agron ve Blythe Danner gibi oyuncular da rol alıyor. Ünlü bir müzisyen olan eşini kaybetmenin acısını atlatamamış genç bir gazetecinin, eşinin hayatını anlatan bir biyografi kaleme almaya niyetlenmesinin ardından; New York'tan genç kadının yaşadığı kasabaya gelen bir üniversite hocasının da aynı amaçla müzisyenin hayatıyla ilgilenmesi ile ikili arasında oluşan bağı anlatan filmin yönetmen koltuğunda Sean Mewshaw bulunuyor.

Misafir

Zümrüt Erkin, Tamer Levent, Hale Akınlı ve Ayten Uncuoğlu'nun oynadığı filmin yönetmeni Mehmet Eryılmaz. Yönetmenin ikinci uzun metraj filmi olan "Misafir"in senaryosunu da kendisine ait. Anne-kız ilişkisini, ölüm teması çerçevesinde işleyen ve aile içi cinsel taciz sorununu alt metin olarak ele alan film, hayata tutunamayan insanların hikayesini anlatıyor.

7. Gün

Kelvin Tong'un yönettiği filmde başrolleri Elizabeth Rice ve Matthew Settle paylaşıyor. Korku türündeki film, başarılı bir gazetecilik geçmişi olan genç bir kızın, kız kardeşinin esrarengiz ölümü üzerine Singapur'a gitmeye karar vermesi ve ardından karşılaştığı gizemli olaylar anlatılıyor.

Yakışıklı Rocky

Nishikant Kamat'ın yönettiği gerilim ve aksiyon türündeki film, Goa'da işlettiği dükkanıyla mütevazı bir yaşam süren "Rocky" lakaplı Kabir Ahlawat'ın, 8 yaşındaki bir kızı kaçıran uyuşturucu mafyasıyla girdiği intikam mücadelesini anlatıyor. 2014 yapımı Hollywood filmi "John Wick"in baz alındığı ve Bollywood draması ögeleriyle süslenmiş Hint yapımının başrollerinde John Abraham ile çocuk oyuncu Diya Chalwad'ın yanı sıra Shruti Haasan, Nishikant Kamat ve Sharad Kelkar rol alıyor.



"Alamet-i Kıyamet: Tarikat"

Doğa Can Anafarta’nın yönettiği, Büşra Çubukçuoğlu, Murat Onuk Funda Ersin ve Doğuş Gün Demir'in rol aldığı korku filminde, hamile olan ve tuhaf komşularıyla garip bir apartmanda yalnız yaşayan Elif'in hayatının bazı olaylar nedeniyle karabasana dönmesi anlatılıyor.