Anormal Aktivite 2 yarın vizyonda!

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Paranormal korku filmleriyle dalgasını geçen serinin ikinci filmi, 25 Temmuz cuma gününden itibaren seyirci karşısına çıkıyor!

Yönetmenliğini ilk film Anormal Aktivite olduğu gibi yine Michael Tiddes'ın üstlendiği yapım, başrole yine Marlon Wayans'ı taşıyor. Yaşadıkları olumsuzluklardan taşınarak ve yeni bir aile kurarak kurtulmaya çalışan Malcolm, Megan ile evlenir ama işler hiç de planladığı gibi gitmez. İçine şeytan kaçanlar, ölmeyen tavuklar, garip komşular yine onu bulur; bu arada öldü sandığı Kisha da dirilerek hayatına geri döner!



Hayalet arkadaşlardan, şeytan çıkartma ritüellerine kadar yakın zaman korku-gerilim filmlerinde ne kadar klişe varsa hepsiyle dalgasını geçen yapım safi güldürme amacıyla yola çıkıyor. Kadrosunda Wayans'ın yanı sıra Jaime Pressly, Ashley Rickards, Scott Burn, Dave Sheridan, Essence Atkins ve Gabriel Iglesias gibi isimleri barındıran filmde, İngiliz bir komedyen Cedric The Entertainer'ı Rahip Doug rolünde izleyeceğiz.



Anormal Aktivite 2 25 Temmuz'da Chantier dağıtımcılığı ile sinemalarda!