Sinemalarda bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona giriyor.

Hesaplaşma

Shintaro Shimosawa'nın yönetmanliğini yaptığı; Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel ile Malin Akerman'ın başrollerinde oynadığı "Hesaplaşma", genç bir avukatın yükselme uğruna aldığı riskleri anlatıyor.

Filmin konusu şöyle: "Ben Cahill (Josh Duhamel) New Orleans'ta çalışan, yükselme hırsıyla yanıp tutuşan genç bir avukattır. Eşi Charlotte (Alice Eve) düşük yapınca çift birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olaydan sonra kariyerine daha da fazla ağırlık vermesi nedeniyle davalarında büyük başarılar elde etmeye başlar. Bu sırada üniversite yıllarındaki kız arkadaşı Emily (Malin Akerman) ile yeniden yolları kesişir. Çok büyük bir ilaç şirketinde çalışan ve şirketin sahibiyle ilişki yaşayan Emily, Ben'e şirketi ve patron Charles Denning'i (Anthony Hopkins) çok zor durumda bırakacak bazı belgeleri sunmayı teklif eder, nitekim sevgilisi onu sürekli ihmal etmektedir ve intikam almak ister. Ben ve çalıştığı avukatlık firması için bu çok büyük bir fırsattır, ancak Ben kısa sürede kendini rüşvet ve birçok karanlık işin orta yerinde bulacaktır."

Senarist

Hulusi Orkun Eser'in yönettiği filmde Ebru Sarıtaş, Mustafa Uzunyılmaz, Halis Bayraktaroğlu ile M. Asım Tuncay Aynur gibi isimler rol alıyor.

Filmin konusu şöyle: "Siyasi bir yazar olan Adem, yılların tecrübeleri sonunda görünenle olanın çok farklı olduğunu göstermek için Senarist isminde bir kitap yazar. Fakat bu kitabın bastırılması engellenir. Adem boşa çıkmakta olan çabalarının getirdiği sıkıntılarla boğuşurken "Senaristi Bul" yazılı bir not alır. Senaristi arayan Adem işin içine gizemli grupların da girmesi ile kendini anlamlandırması güç bir karmaşanın merkezinde bulur."



Mısır Tanrıları

Başrollerinde Brenton Thwaites, Gerard Butler, Geoffrey Rush, Nikolaj Coster Waldau ile Courtney Eaton gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmin yönetmen

koltuğunda "Kehanet" ve "Ben Robot" filmleriyle tanınan Alex Poyas oturuyor.

Senaryosunu Matt Sazama ve Burk Sharpless'ın yazdığı aksiyon-macera türündeki film, Mısır'da hayatta kalmaya ve aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlünün gözünden "Mısır Tanrıları"nın içine düştüğü güç mücadelesini anlatıyor.

Zebani

Guillermo Ameodo'nun yönettiği filmde Lorenza Izzo, Ariel Levy, Aaron Burns ve Cristobal Tapia Montt gibi isimler rol alıyor. Geçimsiz bir genç ile annesinin beraber yaşadığı sakin bir kasabada geçen gerilim türündeki filmin hikayesi, gizemli bir adamın anne-oğulu görmek için kasabaya gelmesiyle yaşanan kanlı değişimi anlatıyor.

Aşk ve Gurur ve Zombiler

Seth Grahame Smith'in aynı adlı çok satan kitabından uyarlanan "Aşk ve

Gurur ve Zombiler"in yönetmeni Burr Steers. Başrollerinde Suki Waterhouse, Sam Riley, Douglas Booth, Matt Smith ve Lily James gibi genç oyuncuların yer aldığı film, gizemli bir salgın hastalığın hüküm sürdüğü 19. yüzyıl Britanyası'nda geçiyor.

Film, ülkede binlerce insanın zombiye dönüşmesini ve iyi bir yakın

dövüş ustası olan Elizabeth Bennet ile Binbaşı Darcy karakterlerinin gururlarını

ve toplumsal konumlarını bir kenara bırakarak iş birliği yapmalarını konu alıyor.



Çağrılan

Yönetmen Hüseyin Eleman'ın yönettiği filmin başrollerinde Akdora Akalın, Bahadır Karaca, Candaş Yılancı ve Meral Ceren Türk yer alıyor. Film, konservatuvarda okuyan bir arkadaş grubunun canlı yayında bir korku filmi çekmeyi denemeleri sırasında, cinlerin gelmesiyle yaşanan korku dolu dakikaları beyaz perdeye yansıtıyor.









