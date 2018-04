Arafta kalan filmler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

BBC ünlü yönetmenler tarafından çekilmiş ama bazı sebeplerden ötürü gösterilmemiş filmleri derledi. İşte arafta kalan filmler...

The Day the Clow Cried, Jerry Lewis

Jerry Lewis’in hem yönetip hem de oynadığı bu film , kendisi de toplama kampına atılmış ve oradaki Yahudi çocuklara gaz odalarına gitmeden önce gösteriler yapan Helmut Doork isimli Alman bir palyaçonun hikayesi. Çekimler bittikten sonra Lewis filmden çok utandığını ve asla gösterilmeyeceğini açıklamış.



Memory of the Camps, Alfred Hitchcock

İngiliz ordusu tarafından çekilmiş Nazi kampları görüntülerinin bir derlemesi olan bu filmde Hitchcock, kamp alanlarının şehir merkezlerine ne kadar yakın olduğunu, böylece Nazi Alman halkının yapılanların farkında olduğunu vurgulamak istemiş. Korkunç imajların ustası olsa da Hitchcock bu görüntülerden o kadar çok etkilenmiş ki büyük bir depresyona girmiş ve British Film Board göstermemeye karar vermiş.



The Brave, Johnny Depp

Oyuncunun ilk ve son yönetmenlik girişimi olan bu film, ailesi için 50.000 dolar toplamak için kamera karşısında öldürülmeyi kabul eden bir adamı anlatıyor. Film müziğini yapan İggy Pop, oyunculardan biri Marlon Brando olsa da, 1997 yılında Cannes’da gösterildiğinde film korkunç tepkiler almış. Depp de bunun üzerine Amerika’da yayınlanmamasını istemiş ve sakince oyunculuk hayatına geri dönmüş.



Walt Disney’s Song of the South

Joel Chandler’ın Afrikalı-Amerikan folk hikayelerinin bir derlemesi üzerine tasarlanmış, hem hayvan hem de insanların yer aldığı bir çizgi film projesi. Sonradan bu çizgi filminin usta-köle ilişkisini gösterdiğini ve gerçeklerden uzak olduğu iddia edildi ve yayından alındı. Disney’in CEO’su Robert Igar filmi ‘Hakaret dolu olarak tanımladı ama filmin şarkısı Zip-a-Dee-Doo-Dah hala Disney’in en çok bilinen şarkıları arasında.



Superstar: The Karen Carpenter Story, Todd Haynes

2007 yapımı Bob Dylan’ı anlatan I’m Not There filminin yönetmeni Todd Haynes’in The Carpenter Story filmi, şarkıcı Karen Carpenter’ın hızlı yükselişinin ardından korkunç düşüşünü anlatıyor. Barbie bebeklerin oynadığı bu film, şarkıcının ölüm ile sonlanan anoreksia ile mücadelesini anlatırken etrafındaki insanları çok kötü olarak resmettiği için yayınlanamadı. Karen Carpenter’ın kardeşi çok sinirlendiği için Haynes’e karşı dava açtı ve işleri iyice karıştırdı.



Nailed, David O Russell

Nailed filmi, kafasına yanlışlıkla çivi çakılan ve sonrasında sağlık işlemleri ve tuhaf yan etkileri ile uğraşmak zorunda kalan bir kadının(Jessica Biel) hikayesi. Sağlık sigortası olmadığı için Washington’a giden kadını kötü bir milletvekili bulup kötü işlere alet ediyor. Filmin çekimleri tamamlansa da prodüksiyon 4 kere finansal sebeplerde ötürü durdurulmuş dolayısıyla dağıtılmamış.



Who Killed Bambi, Russ Meyer

20. yüzyıl Century Fox, The Sex Pistols ile A Hard Day’s Night’ın punk rock versiyonunu çekmek istemiş. Sid Vicious ve Johnny Rotten da illa Russ Meyer çeksin deyince bu düşük bütçeli film çekilmeye başlamış. Ne kadarının çekildiği bilinmiyor ama bir noktada çok kışkırtıcı olduğu iddiaları ile hem Fox takımı hem de üyeleri Grace Kelly filmin yayınlanmasını önleme kararı almış.



Uncle Tom’s Fairy Tales, Penelope Spheeris

Richard Pryor’un oynadığı bu provokatif komedi filmi, zengin beyaz bir adamın Kara Panter Partisi tarafından kaçırılıp ırkçılık için sınanmasını konu alıyor. Film bitmiş ve yayına hazır bir haldeyken eşiyle çok ciddi bir kavga eden Pryor, eşini filmden daha çok sevdiğini kanıtlamak için kayıtları parçalamış. Böylece film tuhaf bir şekilde yok olmuştur.



One AM, Jean-Luc Godard

Godard belgeselcilerle birleşip yarı belgesel-yarı kurgu (Sympathy for the Devil filmi gibi) biçiminde Amerika’nın yeraltı devrimci politikalarını anlatmak için yola koyulmuş. Sonuç, One AM (belki One American Movie açılımı ile) ortaya çıkınca Godard film dağıtımı için takım arkadaşlarını ortada bırakarak başka projelere yönelmiş dolayısıyla takım iflas etmiş ve filmin gösterimini sağlayamamış. Belgeselcilerden DA Pennebaker filmi bir kaç festivalde One PM olarak göstermiş (One Pennebaker Movie).



Dark Blood, George Sluizer

Nükleer araştırmaların yaydığı radyason yüzünden eşini kaybeden, yas tutan genç bir adamın hikayesi. Oyuncu River Phoenix, film çekimlerinin çoğu bittikten sonra 23 yaşında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybedince film ortada kalmış. Son sahneler olmadan filmin tamamlanmamış olduğunu düşünerek kayıtları yönetmenin elinden alan finansör filmin yapımını durdurmuş. Böylece bu film de izleyemediklerimiz arasına katılmış