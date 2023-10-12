Aras Bulut İynemli'li Atatürk filminin afişi yayınlandı

Lanistar Medya adına Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu ve Cengiz Çağatay’ın yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, "Atatürk” filminin afişi yayınlandı. Filmde, Atatürk’ün Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini değiştiren olağanüstü hayatının hikâyesi anlatılıyor.

Atatürk filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı, Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli’nin, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden'in, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür’ün, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya'nın, Madame Corinne’i Esra Bilgiç'in yapım, iki film olarak izleyiciyle buluşacak.

Birinci film 3 Kasım'da, ikinci film ise 5 Ocak 2024'te vizyona girecek.