Arı Maya ilk kez beyazperdede

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Sevilen çizgi film karakteri “Arı Maya”, ilk kez beyazperdede seyircisi ile buluşuyor.

İlk kitabı 1912’de yayınlanan Arı Maya, ilk kez 1975 yılında ülkemizde de dünyayla aynı anda televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmuştu. Yaklaşık 40 yıldır, dünyanın 160 ülkesinde yayınlanan en ünlü çizgi dizilerinden biri olan Arı Maya, beyazperde de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ??7'den 70'e herkesin tanıdığı Arı Maya'nın yeni maceralarını Marcus Sauermann ve Fin Edquist bu kez beyazperde için kaleme aldı. Daha önce animasyon filmlerinde çeşitli görevlerde çalışmış olan Alexs Stadermann’ın ikinci uzun metrajlı filmi olan Arı Maya, Alman yazar Waldemar Bonsels'in romanından uyarlandı.??Türkiye dağıtım haklarını TMC Film üstlendiği “Arı Maya” 31 Ekim’de ilk kez izleyicisi ile sinema perdesinde buluşacak.