Arrow'a yeni oyuncu

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Bir Dc Comics karakteri daha sevilen dizide hayat bulacak.

2012'de The CW kanalında ekranlara gelmeye başlayan Arrow'un 3.sezonuna az bir zaman kala, NBC'de yayınlanmaya başladıktan sonra CBS'ye geçen 2005 yapımı Medium dizisinin yıldızı David Cubitt fantastik dizinin kadrosuna katıldı 3. sezonun uzun yıldız listesine Brandon Routh, Charlotte Ross, J.R. Ramirez, Karl Yune, Devon Aoki ve Peter Stormare gibi isimlerden sonra Medium'da detektif Lee Scanlon'u canlandıran Cubitt, yeni dizisinde ise; yine bir DC Comics karakteri olan Mark Shaw'a (Manhunter) hayat verecek. Oyuncu, dizinin 3.bölümünde ekranlarda boy göstermeye başlayacak. Merakla beklenen Arrow'un yeni bölümlerinde DC Comics'in önemli karakterlerinden Ra’s al Ghul'u kimin canlandıracağı henüz kesinleşmedi.



Arrow 3.sezonuyla 8 Ekim Çarşamba günü The CW ekranlarında olacak.