Aşk ama... Nasıl bir aşk?

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Erdal Beşikçioğlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın başrollerini paylaştığı Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku 12 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu’nun aşk ve kadınlarla ilgili sorulara yanıt arayan yazar Arif’i canlandırdığı filmin fragmanı sosyal medyada çok konuşuldu. Özgün müziklerinde Harun Tekin’in imzasının bulunduğu film, şimdiden müzikleriyle de merak konusu olmaya başladı.

Henüz hiçbir kitabı yayımlanmamış yazar Arif’in tam da kadınları ve aşkı anlamaya çalıştığı bir sırada Müzeyyen’e rastlamasıyla onun gizemli ve tutkulu dünyasına yaptığı yolculuğun anlatıldığı filmin başrollerinde başarılı oyuncular Erdal Beşikçioğlu ve Sezin Akbaşoğulları yer alırken bu iki isme Erdinç Gülener, Ege Aydan, Harun Tekin, Hare Sürel, Derya Alabora, Barış Yalçın, Esra Kızıldoğan ve İdil Yener eşlik ediyor.

Yapımcılığını Mars Prodüksiyon adına Marsel Kalvo’nun üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir gerçekleştirirken, filmin özgün müziklerini Mor ve Ötesi grubundan tanıdığımız Harun Tekin yapıyor.