Aşkı sorgulatan film...

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Aşk Kırmızı, 15 Mart’ta vizyonda...

Osman Sınav’dan aşkı ve sadakati sorgulatan bir film... Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Tayanç Ayaydın ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı hüzünlü, sarsıcı ve tutku dolu aşk filmi “Aşk Kırmızı”; aşk ve sadakat kavramına yeni bir bakış sunuyor. Sahip olduğumuz değer yargılarını yeniden şekillendirebilecek olan “Aşk Kırmızı”; “Aynı anda iki kişiyi sevebilir misin?”, “İki kişiyi seviyorsan hangisine sadık olacaksın?” gibi, herkesin yüzleşmekten kaçtığı sorulara yanıt arıyor. Nazlıgül (Nurgül Yeşilçay), Zeynep (Ezgi Asaroğlu) ve Ferhat’ın (Tayanç Ayaydın), iç içe geçen aşk hikayesini beyazperdeye taşıyan “Aşk Kırmızı”; öte yandan izleyicisini, “Sadakat, üç kişilik bir aşkın neresinde durur?”, “Onun sevdiği kadına kendinden bile çok güvenir misin?”, “Sevişirken gözlerine değen tek adamı reddedebilir misin?” ve “Seninle aynı adamı sevdiği için onu suçlayabilir misin?” sorularıyla karşı karşıya bırakıyor.



