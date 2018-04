Aşkın halleri 24 Ekim'de vizyonda

Aşkı yeniden keşfetmenizi sağlayacak bir film...

İlk kez 67. Cannes Film Festivali'nde Un Certain Regard / Belirli Bir Bakış bölümünde izleyicinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz günlerde dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan The Disappearance of Eleanor Rigby/Aşkın Halleri, 24 Ekim Cuma günü vizyona giriyor. Aşkın inişleri ve çıkışlarının aktarıldığı filmdeOscar adaylığı olan Jessica Chastain ve James McAvoy’a zengin ve yetenekli bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. İşte filmin konusu... Mutlu bir evlilikleri olan Conor (James McAvoy) ve Eleanor (Jessica Chastain), kendilerini birbirlerini anlamaya çalışan yabancılar olarak bulurlar. "Him" ve "Her" olarak iki bakış açısıyla çekilen film, çiftin daha önceden bildikleri hayatı ve aşkı yeniden keşfetmelerindeki süreci subjektif bir pencereden bizlere aktarıyor.