Aslında güzel hikaye

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Aras Bulut İynemli ve Hazal Kaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Maral’ dizisi start aldı. Dizinin afişi ve ismi sebebiyle ağır dramın bizi beklediğini sanırken, romantik komedi tadında fakat hüznü bol bir dizi bizi karşıladı.

Yazı: Sinem Gürleyük



TV 8’in Acun Ilıcalı yönetimine geçişinin ardından, ilk dizisi de büyük bir iddia ile başladı. Son yılların en çok sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli ile Hazal Kaya’yı kanalına transfer eden Ilıcalı’nın bugüne kadar altına imza atıp da tutturamadığı bir iş henüz görmedik. İlk dizi deneyiminde yılların verdiği tecrübeyi kullandığına da eminiz. Fakat algı çalışmasıyla ilgili bir problem var ortada! Dizinin fragmanlarına, dizi başlamadan önce hiç denk gelmedim. Sadece sosyal medya üzerinde, gazetelerde afişlerini gördüm. Pembe bir fonun içinden çıkan Aras Bulut İynemli ile Hazal Kaya, tırnaklı alaturka bir fontla yazılan ‘Maral’ yazısı, bana yine büyük dramların sunulacağı, kalitesiz bir iş izlenimi verdi. Hatta yine ‘ağa dizisi mi acaba?’ diye bile düşündüm! Fakat dizi bir başladı, işin renginin hiç öyle olmadığı ortaya çıktı. Tam aksine şahane görüntüler, renkler, mekanlar vardı. Diyeceğim şu ki algı yönetimi konusunda uzmanlaşan Acun Ilıcalı ve ekibinin ‘Maral’ın ilk izlenimi konusunda neden böyle bir etki yaratmaya çalıştıklarını, istemeden mi yaptıklarını ya da afiş tasarımlarını neden önemsemediklerini anlayamadım. Umarım kanalın bundan sonraki dizilerinde durum değişir! Ekrana yansıyan görüntüler kadar, dizinin ilk tanıtım ürünleri de aynı özeni görür.