Atv'den yeni dizi: Kalp Hırsızı

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Kalp Hırsızı Eylül'ün yenilerinden...

Eylül'ün yaklaşmasıyla beraber, kanalların yeni sezon projeleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Onlardan biri de Mint Yapım'ın ATV için hazırladığı Kalp Hırsızı isimli dizi.



Geçtiğimiz sezon finalinde Med Cezir'den ayrılan Mine Tugay ve en son A.Ş.K'ta izlediğimiz Kenan Ece'nin başrolleri paylaşacağı Kalp Hırsızı, bir sanat hırsızı ile yalnız bir anneyi bir araya getiriyor.



İlk fragmanı yayınlanmaya başlayan Kalp Hırsızı, "Evinize Giren Bir Hırsıza Âşık Olabilir Misiniz?" sorusunun yanıtını arıyor.