menu

close

menu

close

menu

close

ATV'den yeni dizi: Seviyor Sevmiyor

Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların rol aldığı Seviyor Sevmiyor çok yakında ekranlarda olacak...

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, Zuhal Olcay'ın oynadığı Seviyor Sevmiyor, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Çocukluk aşkı olan bir çiftin yıllar sonra bir araya gelmesi ve çeşitli tesadüflerle birbirlerine yakınlaşmasının ve diğer karakterlerin dahil olmasıyla karmaşıklaşan aşk oyunlarının anlatıldığı dizide, ilk aşkın masumluğu ile bir çiftin başına gelenler anlatılıyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Aksel Bonfil’ in yazdığı dizi Mayıs ayı içinde ATV’de izleyicileriyle buluşacak.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler