Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde
Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, Zuhal Olcay'ın
oynadığı Seviyor Sevmiyor, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Çocukluk aşkı olan bir çiftin yıllar sonra bir araya
gelmesi ve çeşitli tesadüflerle birbirlerine yakınlaşmasının ve diğer
karakterlerin dahil olmasıyla karmaşıklaşan aşk oyunlarının anlatıldığı dizide,
ilk aşkın masumluğu ile bir çiftin başına gelenler anlatılıyor.
Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, senaryosunu
Hakan Bonomo ve Aksel Bonfil’ in yazdığı dizi Mayıs ayı içinde ATV’de
izleyicileriyle buluşacak.