ATV’ye yeni dizi Zembilli geliyor! Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturacağı “Zembilli”nin kötü karakteri İlyas’ı Atakan Hoşgören canlandıracak. İzmir Birgi’de çekilecek olan dizideki baba karakterlerini usta aktörler Murat Akkoyunlu, Hilmi Özçelik, Ruhi Sarı, Murat Kılıç ve Kadim Yaşar canlandıracak.