ATV’ye yeni dizi Zembilli geliyor! Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV’ye Üs Yapım yeni dizisi Zembilli geliyor. “Zembilli” dizisinin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Peki Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Üs Yapım’ın ATV için hazırladığı bir kasabada geçen “Zembilli” dizisinin okuma provası dün yapıldı.“Zembilli” dizisinin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Emre Dinler “Adem”, Yalçın Hafızoğlu ise “Tarık” rolüne hayat verecek. Özgür Cem Tuğluk’un “Kadir”e hayat vereceği dizide Sude Zülal Güler “Esma” rolüyle dizinin başrol karakterleri arasına katıldı.
Dört arkadaşın hikâyesi üzerine kurulan dizide Damlasu İkizoğlu’nun “Fidan”, Dilara Yeşilyaprak’ın “Nuran”ı, Melisa Bostancıoğlu’nın “Şükran”ı canlandıracağı “Zembilli” de başarılı oyuncu Melis Özçimen de yer alıyor.
Senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturacağı “Zembilli”nin kötü karakteri İlyas’ı Atakan Hoşgören canlandıracak. İzmir Birgi’de çekilecek olan dizideki baba karakterlerini usta aktörler Murat Akkoyunlu, Hilmi Özçelik, Ruhi Sarı, Murat Kılıç ve Kadim Yaşar canlandıracak.