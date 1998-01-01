Pamuk Prenses'ten öncesi de var! Pamuk Prenses ve Avcı filminin fantastik dünyası, Avcı: Kış Savaşı'nda, Avcı Eric ile Kraliçe Ravenna’nın kaderlerinin tehlikeli bir şekilde birbirine geçmiş olduğunu sergilemek üzere genişliyor.

Bu hafta sinemalarda 8'i yerli 12 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri;

Avcı: Kış Savaşı

Chris Hemsworth ve Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı 2012 yapımı

fantastik aksiyon filmi "Pamuk Prenses ve Avcı"nın devam filmi olan "Avcı: Kış Savaşı"

epik aksiyon-macera türünde. Cedric Nicolas Troyan'ın yönettiği devam filminde, Chris Hemsworth ve Oscar ödüllü Charlize Theron "Pamuk Prenses ve Avcı" filmindeki rollerine geri dönerken onlara Emily Blunt ve Jessica Chastain eşlik ediyor. "Pamuk Prenses ve Avcı" filminin fantastik dünyası bu sefer "Avcı Eric" ile "Kraliçe Ravenna"nın kaderlerinin ne kadar derin ve tehlikeli bir şekilde birbirine geçmiş olduğunu sergilemek üzere farklı bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.





Filmin konusu şöyle; "Kötü Kraliçe Ravenna (Theron), Pamuk Prenses’in bıçağıyla yenildiğinin sanılmasından uzun sure önce, kız kardeşi Freya’nın (Blunt) kalbini kıran bir ihaneti yaşayışını ve krallıklarından kaçışını sessizce izlemişti. Freya’nın her türlü düşmanı dondurabilme yeteneğiyle, genç buz kraliçesi ücra, soğuk bir sarayda uzun yıllar geçirmiş, Eric (Hemsworth) ve savaşçı Sara’nın (Chastain) da yer aldığı ölümcül bir avcı lejyonu yetiştirmiştir, ancak değerli iki savaşçısının kendisinin tek emri olan “Kalplerinizi sevgiye sonsuza dek kapatın” emrine karşı geldiğini öğrenmiştir. Freya, kız kardeşinin öldüğünü öğrendiğinde Sihirli Ayna’yı, onun gücünü kullanabilecek yetenekteki, kalan tek büyücü kadına getirmek üzere geride kalan askerlerini toplar. Ama Ravenna’nın altın derinliklerinden yeniden hayata döndürülebileceğini öğrendiğinde, kötü kız kardeşler bu büyülü toprakları bugüne kadar görülen en karanlık gücün iki katıyla tehdit eder. Artık toplanan orduları yenilmez olduğunu kanıtlayacaktır… tabii kraliçenin başlıca emrine karşı gelerek ülkelerinden sürülmüş avcılar tekrar bir araya gelmedikleri sürece..."

Kral İçin Hologram

Başrollerinde Tom Hanks, Alexander Black ve Sarita Choudhury'nin bulunduğu "Kral İçin Hologram"ın yönetmenliğini, filmin senaryosunu yazıp aynı zamanda yapımın müziklerine de katkıda bulunan Tom Tykwer yapıyor. Dram türündeki film, kendi ülkesinde başarısız olan Amerikalı bir iş adamının, çareyi Suudi Arabistan'a gitmekte bulup varlıklı kraliyete değişik fikirlerini sunma ve satma derdine düştükten sonra içine girdiği zorlu yolculuğu konu alıyor.

Kor

Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Taner Birsel ve İştar Gökseven'in başrolleri paylaştığı Zeki Demirkubuz'un 11. filmi olan "Kor" izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri Eyüp-Güzeltepe olmak üzere İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleştirilen film, kocası bir iş için Romanya'ya gidip orada tutuklanan ve acil ameliyat olması gereken çocuğuyla bir başına kalan bir kadının, kocasının pek hoşlanmadığı eski patronu ile karşılaşması sonrasında yaşanan olayları konu alıyor. Zeki Demirkubuz'un senaryosunu yazmaya 1998 yılında başladığı filmin çekimleri daha önce 2007 yılında, farklı bir oyuncu kadrosuyla yapılmış, yaklaşık bir haftalık çekimin ardından yönetmenin kararıyla çekimler sona erdirilmişti.

Saklı

Selim Evci'nin yazıp yönettiği üçüncü uzun metrajlı filmi "Saklı"nın başrollerinde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Settar Tanrıöğen ve Pelin Akil var. Dram türündeki film, iki ailenin birbirleriyle kesişen saklı hayatlarını konu alırken, aynı zamanda insanın kendi içindeki "saklı" duygularına da işaret ediyor.

Babaların Babası

Raşit Çelikezer'in yönetmenliğini yaptığı "Babaların Babası"nda Menderes Samancılar, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Burak Satıbol, İsmail Demirci ve Burcu Binici rol alıyor. Komedi türündeki film, İstanbul mafya aleminin saygı duyulan isimlerinden birinin, yasaklamasına rağmen diğer mafya babalarının arkasından uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenmesi ve diğerlerine ders vermek için plan yapması sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

Yola Geldik

Ozan Dağgez, Meral Kaplan, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Ferdi Kurtuldu ve Ayça Kur gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmeni Haydar Işık. Film, bir akaryakıt istasyonunda beraber çalışan ve çalıştıkları istasyonun hatırı sayılır bir miktarda parasını Beyoğlu barlarında yiyen iki gencin, iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine para açığını kapatmak için yanlış bir yola girmelerinin ardından başlarına gelen olayları anlatıyor.

Yolculuk

Cezmi Baskın, Bedia Ener, Beran Soysal ile Ahmet Sarıcan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Mustafa Kenan Aybastı yaptı. Muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak kimlik karmaşası yaşayan bir gencin yaşadıklarını anlatan film, genç adamın kendi kişiliğini sorgulayışını ve arayışını konu alıyor.

Şeytan Papuçta

Cengiz Mert'in yönettiği filmde Ömer Acar, İbrahim Kolcu, Sancak Bayraktar ve Osman Nanecioğlu rol alıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde çekilen film, define aramaya giden 8 arkadaşın bir küp bulmaları sonrasında şeytan tarafından lanetlenmelerini anlatıyor.

Kabr-i Cin Mühür

Turgay Başyayla, Sevil Uyar Kılıç, Volkan Başaran, Haliy Karaata, Kenan Yeşildağ, Oğuz Yağcı'nın oynadığı filmin yönetmeni Volkan Adıyaman. Senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı korku türündeki filmin konusu şöyle: "Yüzyıllar önce iyi bir cinin Kuran'dan esinlenerek yazdığı gizli kitaba, 100 yılda bir, 'bekçi' adı verilen koruyucular gelmektedir. Yıl 1915 olduğunda, sevdiği kız olan Zöhre'nin başka biriyle evlendirilmesi üzerine Selim yaşamına son verir. Zöhre ve evlendirildiği adamın kardeşi Hacer bu kitabı çalarlar. Niyetleri kitaptaki büyülerden birini yapmaktır ancak büyüyü yanlış yapınca Azazel adında bir cini serbest bırakırlar. Kendilerini ve köy halkını büyüden kurtarmak hiç kolay olmayacak, büyünün etkisi 100 yıl sonra bile kendini gösterecektir."

Genç Pehlivanlar

Mete Gümürhan'ın yönettiği ve Muhammed Ceylan, Beytullah Onur, Harun

Kılıç ile Baran Kendirlioğlu'nun oynadığı film, belgesel türünde. Film, geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için mücadele eden Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulundaki 26 çocuğun hayatına ışık tutuyor.

Kuzular Kurtlara Karşı

"Karlar Kraliçesi" filminin yapımcıları tarafından yapılan animasyon filmin yönetmen koltuğunda Andrey Galat ve Maxim Volkov oturuyor. Tom Felton, Ruby Rose, Ross Marquand ve China Anne McClain'in seslendirdiği film, sihirli bir dünyada kendi hallerinde yaşamlarını sürdüren koyun sürüsünün mutluluğunun, yakınlardaki bir vadiye inen kurt sürüsüyle bir anda bozulmasını ve kuzuların bu huzursuz ortamda verdiği mücadeleyi anlatıyor.



Küçük Kral

Fransa, Almanya ve Polonya ortak yapımı olan "Küçük Kral"ın yönetmen koltuğunda Sandor Jesse ve Lutz Stützner var. Animasyon türündeki filmin orijinal seslendirmeleri Otto Sander, Friedrich Schoenfelder, Paul Falk, Jamie Lee Blank ve Till Kundrun'a ait.



