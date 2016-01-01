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BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

'İngiltere'nin Oscarları' olarak bilinen ve bu yıl 69. kez gerçekleştirilen BAFTA Ödüllerine 5 dalda ödül kazanan Diriliş filmi damga vurdu.

British Academy Film Awards - BAFTA Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Royal Opera House'da düzenlenen görkemli bir törenle  sahiplerini buldu. 

The Revenant (Diriliş), en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü ve en iyi ses olmak üzere toplam beş dalda ödüle layık görüldü. En iyi oyuncu ödülünü The Revenant filmindekiyle rolüyle Leonarda DiCaprio alırken en iyi yönetmen ödülünü de The Revenant'ın yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu kazandı.

28 Şubat'ta gerçekleşecek Oscar ödüllerinden önce dağıtılan ve Oscar'ın habercisi olarak değerlendirilen BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ) ödül törenine katılan isimler arasında yer alan Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Matt Damon, Eddie Redmayne gibi isimler kırmızı halıda şıklıklarıyla da göz doldurdu.

2016 BAFTA Ödülleri'nin kazananları:

En İyi Film: Diriliş (The Revenant)

En İyi Erkek Oyuncu: Leonardo DiCaprio - Diriliş (The Revenant)

En İyi Kadın Oyuncu: Brie Larson - Gizli Dünya (Room)

En İyi Yönetmen: Alejandro G. Inarritu - Diriliş (The Revenant)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mark Rylance - Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate Winslet - Steve Jobs

En Orijinal Senaryo: Spotlight

En İyi Sinematografi: Diriliş (The Revenant)

En İyi Belgesel: Amy

En İyi İngiliz Filmi: Brooklyn

En İyi Uyarlama Senaryo: Büyük Açık (The Big Short)

En İyi Animasyon Filmi: Ters Yüz (Inside Out)

En İyi Yabancı Film: Wild Tales

En İyi Müzik: The Hateful Eight

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

En İyi Görsel Efekt: Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

En İyi Makyaj ve Saç: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

En İyi Kostüm Tasarımı: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

En İyi Ses: Diriliş (The Revenant)

  Fotogaleri: BAFTA Ödülleri/Kırmızı Halı
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