"Bana Artık Hicran De"

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Kanal D'nin yeni sezon için iddialı yapımlarından biri de "Bana Artık Hicran De". Peki dizinin kadrosunda kimler var?

Senaryosunu "Öyle Bir Geçer Zaman ki"nin de senaryosunu yazan Coşkun Irmak'ın kaleme aldığı dizide Aslı Enver, Buğra Gülsoy, Şebnem Hassanisough gibi oyuncular yer alıyor. Başrolünde güzel oyuncu Aslı Enver'in yer aldığı dizinin ilk yayınlanan fragmanı seyirciyi etkilemeyi başardı. Dizi, yaşadığı aşk sonucu hüsrana uğramış ve büyük bedeller ödemek zorunda kalmış bir kadının, hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. İşte konusu… Hicran, 20’li yaşlarda çok tutucu bir ailede büyümüş, babası ile beraber, babasına ait vitray dükkanında çalışan genç ve çok güzel bir kızdır. Günün birinde büyük bir holdingte çok iyi bir pozisyonda çalışan ve holding sahibinin damadı olmaya aday Murat ile tanışır. İş icabı başlayan bu ilişki, zamanla büyük bir aşka dönüşür. Fakat, Hicran ve Murat'ın arasında imkansızlıklar vardır ve ayrılmak zorunda kalırlar.