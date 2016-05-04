Müzikten, sinemaya, iş dünyasından, spora kadar birçok dalda yılın en iyilerinin gençler
tarafından seçildiği Türkiye Gençlik
Ödülleri, 22 ülkeden gencin 15 milyona yakın oy kullanması ile sonuçlandı.
MCD Gençlik Kulübü ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye Gençlik Ödülleri töreni, 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Gençler
‘Kiralık Aşk’ dedi
Geçtiğimiz yaz sezonu yayın hayatına başlayan ve reytinglerde en üst sıralarda yer alan Kiralık Aşk dizisi gençlerin oylarının %52‘sini alarak, En İyi Dizi Film seçildi. Oylama sonucuna göre; Kiralık Aşk dizindeki performansı ile göz dolduran Barış Arduç; En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, aynı dizi de yer alan Sinem Öztürk; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Salih Bademci’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.
EN İYİ ŞARKI: KORAY
AVCI
EN İYİ MÜZİK GRUBU: ATHENA
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI: BURAY
EN İYİ ERKEK SANATÇI: MUSTAFA CECELİ
EN İYİ KADIN SANATÇI: SILA
EN İYİ REKLAM FİLMİ: DERİMOD
EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU: TUBA BÜYÜKÜSTÜN
EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU: BARIŞ ARDUÇ
EN İYİ YÖNETMEN: BARIŞ YÖŞ
EN İYİ SENARİST: MERİÇ ACEMİ
EN İYİ DİZİ FİLM: KİRALIK AŞK
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: SALİH BADEMCİ
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: SİNEM ÖZTÜRK
EN İYİ SİNEMA FİLMİ: DÜĞÜN DERNEK 2
EN İYİ KADIN SİNEMA FİLMİ OYUNCUSU: EZGİ MOLA
EN İYİ ERKEK SİNEMA FİLMİ OYUNCUSU: AHMET KURAL
EN İYİ MÜZİK TV KANALI: POWERTÜRK
EN İYİ TV KANALI: STAR TV
EN İYİ TV SHOW PROGRAMI: BEYAZ SHOW
EN İYİ SHOWMAN: BEYAZIT ÖZTÜRK
EN İYİ SPOR PROGRAMI: 100%FUTBOL (NTV SPOR)
EN İYİ RADYO: ALEM FM
EN İYİ RADYO PROGRAMCISI: ADEM METAN