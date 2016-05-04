Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu. Kiralık Aşk dizisi en iyi dizi seçilirken, dizinin oyuncusu Barış Arduç da 'En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' seçildi.

Müzikten, sinemaya, iş dünyasından, spora kadar birçok dalda yılın en iyilerinin gençler tarafından seçildiği Türkiye Gençlik Ödülleri, 22 ülkeden gencin 15 milyona yakın oy kullanması ile sonuçlandı.



MCD Gençlik Kulübü ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye Gençlik Ödülleri töreni, 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

Gençler ‘Kiralık Aşk’ dedi

Geçtiğimiz yaz sezonu yayın hayatına başlayan ve reytinglerde en üst sıralarda yer alan Kiralık Aşk dizisi gençlerin oylarının %52‘sini alarak, En İyi Dizi Film seçildi. Oylama sonucuna göre; Kiralık Aşk dizindeki performansı ile göz dolduran Barış Arduç; En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, aynı dizi de yer alan Sinem Öztürk; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Salih Bademci’de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.





EN İYİ ŞARKI: KORAY AVCI

EN İYİ MÜZİK GRUBU: ATHENA

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI: BURAY

EN İYİ ERKEK SANATÇI: MUSTAFA CECELİ

EN İYİ KADIN SANATÇI: SILA

EN İYİ REKLAM FİLMİ: DERİMOD

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU: TUBA BÜYÜKÜSTÜN

EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU: BARIŞ ARDUÇ

EN İYİ YÖNETMEN: BARIŞ YÖŞ

EN İYİ SENARİST: MERİÇ ACEMİ

EN İYİ DİZİ FİLM: KİRALIK AŞK

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: SALİH BADEMCİ

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: SİNEM ÖZTÜRK

EN İYİ SİNEMA FİLMİ: DÜĞÜN DERNEK 2

EN İYİ KADIN SİNEMA FİLMİ OYUNCUSU: EZGİ MOLA

EN İYİ ERKEK SİNEMA FİLMİ OYUNCUSU: AHMET KURAL

EN İYİ MÜZİK TV KANALI: POWERTÜRK

EN İYİ TV KANALI: STAR TV

EN İYİ TV SHOW PROGRAMI: BEYAZ SHOW

EN İYİ SHOWMAN: BEYAZIT ÖZTÜRK

EN İYİ SPOR PROGRAMI: 100%FUTBOL (NTV SPOR)

EN İYİ RADYO: ALEM FM

EN İYİ RADYO PROGRAMCISI: ADEM METAN