Ben Affleck ve Henry Cavill "Batman v Superman: Adaletin Şafağı" filmi ile ilk kez birlikte izleyicinin karşısına çıkıyor.

Bu hafta sinemalarda 4'ü yerli 6 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Batman v Superman: Adaletin Şafağı

Zack Snyder'ın yönettiği Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons ile Holly Hunter'ın oynadığı "Batman v Superman: Adaletin Şafağı" izleyici ile buluşuyor.

Filmin başrollerinde yer alan Oscar ödüllü Ben Affleck "Batman" rolünde, Henry Cavill de "Superman" rolünde ilk kez sinema perdesinde birlikte yer alacak.

Aksiyon ve macera meraklılarını sinemaya çekecek fantastik filmin konusu şöyle; Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren süper kahramanın eylemlerinden duyulan endişe, Gotham şehrinin sahip olduğu yasa dışı gönüllü koruma görevlisini metropolün modern zamanlardaki en saygı değer kurtarıcısı yapmıştır. Böylece Batman ile Superman'in arasındaki savaşla yeni bir tehdit yükselir. İnsanlık şimdiye kadar görülmemiş büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır...

Hatıraların Masumiyeti

Masumiyet Müzesi, artık sadece bir roman ve müze değil, o artık yedinci sanatın da unutulmaz bir parçası. Başarılı belgeselci ve klip yönetmeni Grant Gee'nin yönettiği belgeselde Ayla Pandora Colin, Kemal Mehmet Ergen, Ara Güler, Türkan Şoray ve Süleyman Fidaye gibi isimler yer alıyor. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanından uyarlanan "Hatıraların Masumiyeti" Kemal ve Füsun karakterlerinin 70'li yıllarda İstanbul'da yaşadıkları trajik aşkın ve bu aşka tanıklık eden eşyaların hikayesini anlatıyor. Film, eşyalardan hareketle şehrin kimyası, manzarası ve aşk hikayelerine odaklanarak izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. FİLMİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN...

Hayatımın Yolculuğu

Yönetmenliğini Ken Kwapis'in yaptığı filmde Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Mary Steenburgen ve Nick Offerman rol alıyor. Bill Bryson'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan macera türündeki film, İngiltere'de iki yıl geçirdikten sonra, eski arkadaşlarından biriyle irtibata geçerek ülkesine yeniden dönüş yapan yaşlı bir adamın, arkadaşı ile birlikte hem geçmişi yad edebileceği hem de kendisiyle yüzleşebileceği bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Sol Şerit

Yönetmenliğini İnci Balabanoğlu Ahıska'nın yaptığı filmde Sertan Erkaçan, Cem Aksakal, Deniz Baysal, Ceyda Ateş, Fatih Al,Burak Satıbol, Özgürcan Çevik, Ayten Uncuoğlu ve Hikmet Karagöz gibi oyuncular rol alıyor. Ankara, Eskişehir ve Denizli'de çekilen film, üç yakın arkadaşın komik ve maceralı yol hikayesini anlatıyor.

Leblebi Tozu

Nimet Erdem ile Kudret Ayşe Yılmaz'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı ve Hakan Eser'in yönettiği filmde; Metin Yıldız, Fulden Akyürek, Ferdi Kurtuldu ile Cengiz Okuyucu gibi isimler rol alıyor. Çekimleri Çorum ve İstanbul'da yapılan film, dolandırıcılık yaparak zengin olmaya çalışan bir grup arkadaşın başına gelenleri anlatıyor.

Azazil 2: Büyü

Sertan Erkaçan, Tuğçe Kurşunoğlu ve Ayşe Kuru'nun baş rollerinde yer aldığı Azazil serisinin ikinci filmi "Azazil 2: Büyü"nün yönetmeni Mustafa Özen. İlki "Azazil: Düğüm" adıyla Ağustos 2014'te vizyona giren korku serisinin ikinci halkası olan filmde, "Azazil"in yeni hedefi, aralarındaki bağ zayıflamış olan bir ailedir.

