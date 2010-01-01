Tim Burton son filmi ile izleyiciyi çocukların tuhaf ve fantastik ögelerle çevrili dünyasına yolculuğa çıkarırken, Fatih Akın 'Elveda Berlin' ile sıra dışı bir dostluğa anlatıyor.

Bu hafta sinema salonlarında ikisi yerli 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

Tim Burton'ın yönettiği, Ransom Riggs'in aynı adlı romanından uyarlanan film, seyirciyi çocukların tuhaf ve fantastik ögelerle çevrili dünyasına götüriüyor. Eva Green'in "Bayan Peregrine" rolünde izleyicinin karşısına çıkacağı filmde, başrol oyuncusu Jake'i ise Asa Butterfield canlandırıyor.



Elveda Berlin

Fatih Akın'ın yeni filmi Wolfgang Herrndorfs'un çok satan gençlik romanından sinemaya uyarlandı. Anand Batbileg, Tristan Göbel, Nicole Mercedes Müller, Sammy Scheuritzel ve Max Kluge'nin oynadığı Almanya yapımı film, zengin ve kopuk bir ailede büyüyen 14 yaşındaki Maik ile sınıfa yeni gelen göçmen Tschick'in sıra dışı dostluğunu anlatıyor.

Tüm Sırların Sahibi Kız

Mike Carey'nin kendi romanında sinemaya uyarladığı filmi yönetmenliğini Doctor Wgo, Sherlock ve Peaky Blinders gibi başarılı İngiliz dizilerini de yöneten Colm McCarthy üstleniyor. Gemma Arterton, Glenn Close, Sennia Nanua, Paddy Considine ve Anamaria Marinca gibi isimlerin rol aldığı ABD ve İngiltere ortak yapımı film, insanların özgür iradesini yok eden ve onları birbirlerini yemeye iten bir virüs sebebiyle insanlığın yok oluşun eşiğine geldiği bir ortamda, herkesin kurtuluş için "Melanie" adındaki bir kıza umut bağlamasını konu ediniyor.

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

Michael Zimbalist ve Jeff Zimbalist'in yönetmenliğini yaptığı, Rodrigo Santoro, Vincent D'Onofrio, Colm Meaney, Tonya Cornelisse ve Seu Jorge'nin oynadığı biyografi, dram ve spor türündeki ABD yapımı film, futbol tarihinin yaşayan efsanesi Pele'nin bir yıldız olma yolundaki hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde; Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yüzyılın sporcusu, Brezilya'da ulusal hazine olarak ilan edilen, Dünya Kupası maçlarında 17 yaşında gol atan en genç, 3 kez Dünya Kupası kazanan ve kariyerinde 1283 gol atan tek futbolcu unvanlarını elinde bulunduran Pele'nin kariyeri ve yaşadıkları anlatılacak.

Deepwater Horizon: Büyük Felaket

Yönetmen Peter Berg imzası taşıyan filmin başrolündeki Mark Wahlberg'e, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien ve Kate Hudson eşlik ediyor. Film, 2010 yılının Nisan ayında Deepwater Horizon petrol platformunun Meksika Körfezi'nde infilak etmesiyle yaşanan çevre felaketinin verdiği zarara dikkati çekiyor.

Bir Baba Hindu

Sermiyan Midyat'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmde, Hintli oyuncu Nicole Faria, Burak Satıbol, Şafak Sezer, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel, Osman Alkaş, Begüm Öner ve Ayhan Taş gibi isimler rol alıyor. Aşık olduğu kızın peşinden Mumbai'ye giden Fadıl'ın hikayesini anlatan film, izleyiciyi Hindistan'ın renkli sokaklarında bir maceraya çıkarıyor.

Lanet: Uyanış

İnanç Akbulut, Tuğba Dikmen, Mervan Tuzcuoğlu ve Nurseda Ünalacak'ın oynadığı filmin yönetmeni Kemal Özdemir. Korku ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle: "Felsefe bölümünde eğitim hayatını sürdüren Zeynel, metafizik konulara diğer arkadaşlarının çok ötesinde bir merak ve heves göstermektedir. Hatta bu nedenle okul arkadaşlarının sonu gelmeyen alaylarına maruz kalmaktadır. Bu sırada 9 arkadaş, gece vakti bir mezarlığa giderek kendilerince bir cesaret gösterisine girişmişlerdir, ancak uyandırdıkları lanet, gecenin eğlencesini tam bir kabusa çevirecektir."