BBC'den Taht Oyunları'na rakip geliyor!

BBC'nin büyük bütçe ayırdığı yeni projesi The Last Kingdom (Son Krallık) dizisi Taht Oyunları'na rakip olmaya hazırlanıyor.

The Last Kingdom, dokuzuncu yüzyılda Anglo-Sakson ve Vikingler arasında geçen savaşları konu alan bir drama olacak.



Bernard Cornwell’in en çok satılanlar arasında olan ‘The Saxon Stories’ adlı serilerden uyarlanan dizi , İngiltere ’de Kral Alfred hükümdarlığı sırasında, “şu an İngiltere olarak bildiğimiz yer ayrı krallıklar varken Vikinglerin saldırısına uğrayan ve büyük krallık Wessex’in tek başına meydan okuduğu” zamanda geçecek.Tarihte adı geçen önemli figürleri ve hayal ürününü birleştirerek, The Last Kingdom’ın kahramanı bir Sakson asilzadenin oğlu olarak dünyaya gelmiş ve Vikingler tarafından kaçırılıp büyütülmüş Uthred olacak.

Kendi doğduğu topraklar ve yetiştirildiği insanlar arasında kalan Uthred, Saksonlar ve Vikingler arasında tehlikeli bir yol izleyecek. Gelecek sene BBC Two’da gösterilecek olan, ve BBC America ve Carnaval Films birleşimiyle yapılacak dizinin, HBO’nun fenomen dizisi Taht Oyunları’yla karşılaştırılması kaçınılmaz. Carnaval’ın dediğine göre, “Taht Oyunları sadece fantezi ürünüyken, The Last Kingdom İngiltere’nin oluşumunu konu alan tarihi gerçekler sunarak farklılık gösteriyor”. Dizi “ politika , din, savaş, cesaret, aşk, sadakat ve evrensel kimlik arayışı”nı derince inceleyeceğini söylüyor ve seks konusunda daha ölçülü olunacağı ima ediliyor. Ödüllü yapımcı Gareth Neame, “Bu Taht Oyunları değildir. Muhteşem bir dizi olmasına karşın, bizim yapımımız Kral Alfred ve İngiltere’nin kuruluşunu konu alan, gerçek olaylar üzerine kurulu tarihsel bir dramadır” dedi.



Çekimler, sonbaharda başlayacak. BBC, sekiz Sakson romanı basılmış olan The Last Kingdom’ın, dördüncü sezon rekoruyla beş ve altıncı sezonla yenilenen Taht Oyunları gibi uzun ömürlü bir dizi olmasını umut ediyor