Behzat 'Amir'in yeni dizisi Eylül'de!

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Önümüzdeki sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Star TV'nin yeni projesinin fragman'ı dün akşam "Herkes düşmanını tanıyacak" sloganıyla yayınlandı.

Adı henüz belli olmayan dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Yurdaer Okur, Nehir Erdoğan ve Erdal Beşikçioğlu gibi isimler var.



Star TV, adı henüz belli olmayan yeni iddialı dizisinin tanıtımını dün akşam yayınladı. İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Yurdaer Okur, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci, Savaş Özdemir ve Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi eylül ayında Star’da ekrana gelecek. Yapımını Reaksiyon’un üstlendiği, senaristliğini Ozan Aksungur ve Emre Özdür’ün yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.



Merakla beklenen dizinin proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Cüneyt Aysan yapıyor. Proje danışmanlığını Bahadır Özdener ve Başar Başaran’ın üstlendiği dizinin sanat yönetmenliğini ise Nilüfer Çamur yapıyor.