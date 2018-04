Nasıl bekar olunacağının yanı sıra insanların yalnızlığı nasıl yönettiğini de anlatan 'Bekar Yaşam Kılavuzu' ve Oscar ödüllü Adrien Brody'nin oynadığı 'Ölüm Treni' haftanın en iddialı yapımlarından.

İşte 3'ü yerli 9 yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...



Bekar Yaşam Kılavuzu

Bekar olmanın bir doğru yolu var, bir yanlış yolu ve bir de… Alice var. Ve Robin. Lucy. Meg. Tom. Ken. David. Josh. Ve George. New York şehri; ister aşk bağlantısı, ister bir macera ister ikisinin arasında bir şey olsun, doğru eşleşmeyi arayan eğlence peşinde çok sayıda insanla doludur. Ve gece geç saatte buluşmalar, kışkırtıcı cep mesajları ve bir gecelik ilişkiler arasında bir yerde, tüm bu bekarların ortak yönü, aşkın tanımının sürekli evrim geçirdiği bir dünyada nasıl bekar olunacağını —ve nasıl dehşet eğlenileceğini— öğrenmeye duydukları ihtiyaçtır. Asla uyumayan şehirde birileriyle geceyi geçirmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.





“How to Be Single/Bekar Yaşam Kılavuzu”nun başrollerinde Dakota Johnson (“Fifty Shades of Grey”), Rebel Wilson (“Pitch Perfect”), Damon Wayans Jr. (“Let’s Be Cops”), Anders Holm (“Neighbors”, “The Intern”), Alison Brie (“Get Hard”), Nicholas Braun (“The Perks of Being a Wallflower”), Jake Lacy (HBO yapımı “Girls”), Jason Mantzoukas (“Neighbors”, TV dizisi “The League”) ve Leslie Mann (“This is 40”) yer alıyor.

Yönetmenliğini Christian Ditter'in üstlendiği film nasıl bekar olunacağının yanı sıra insanların yalnızlığı nasıl yönettiği üzerine yoğunlaşıyor.



Ölüm Treni

Michael Petroni'nin yönettiği filmin başrollerinde Oscar ödüllü Adrien Brody, George Shevtsov, Robin McLeavy ile "Jurassic Park"ın yıldızı Sam Neill var. Gerilim türündeki filmin konusu şöyle; "Psikolog Peter, trajik bir kazada çok sevdiği küçük kızını kaybetmiştir. Acı ve suçluluk duygusu ile baş etmeye çalışan Peter, hastalarında karanlık duygular ve tuhaflıklar fark etmeye başlar. Hastalarından dinlediği olayları birleştirince onların 20 sene önce aynı gün ölmüş olan insanların hayaletleri olduğunu fark eder. Bu korkunç gerçek, Peter'ı geçmişte saklı kalmış sırları çözmek üzere sürprizlerle dolu bir yolculuğa sürükleyecektir." Fragmanı izlemek için TIKLAYIN.





Suçlu

Yönetmenliğini Ariel Vromen'ın yaptığı filmin başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Alice Eve, Natalie Burn ve Ryan Reynolds var. Aksiyon-gerilim türündeki film, öldürülen bir CIA ajanının anılarının ve becerilerinin, tehlikeli bir suçlunun zihnine aktarılmasını konu alıyor. İngiltere-ABDortak yapımı film, 1991 yılında "JFK" filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones'i yeniden bir araya getiriyor.

Kapının Diğer Tarafı

Televizyon dizilerinden tanınan Sarah Wayne Callies'in başrolünde olduğu korku filminin yönetmeni Johannes Roberts. Sarah Wayne Callies'in yanı sıra Jeremy Sisto, Javier Botet ile Sofia Rosinsky gibi isimlerin de rol aldığı film, sessiz sakin bir hayat yaşayan ailenin trajik bir kaza sonucu genç oğullarını kaybetmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Orman Çocuğu

Jon Favreau'nun yönetmenliğini yaptığı, Rudyard Kipling'in ölümsüz hikayelerine ve Disney'in klasik animasyon filmlerine dayanan "Orman Çocuğu"nda bir kurt ailesi tarafından büyütülen erkek çocuk "Mowgli"nin destansı macerası izlenebilecek. Filmin orijinal seslendirmeleri Scarlett Johansson, Christopher Walken, Ben Kingsley, Bill Murray ve Idris Elba'ya ait.



Heidi

Alain Gsponer'in yönettiği animasyon filmin Türkçe seslendirmelerini Ecem Uzun, Uğur Taşdemir, Fatih Özacun, Bedia Ener ve Figen Sümeli gibi isimler yaptı. Senaryosu Johanna Spyri'ye ait olan film, aynı adlı klasik romanından uyarlama.

Yemekteydik ve Karar Verdim

Arzu Okay, Mehmet Güreli, Sema Poyraz ve Gökçer Genç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan var. Dram türündeki filmde, Rıza Gürsoy ve ailesinin Kurban Bayramı süresince yaşadıkları anlatılıyor.

Ateş

Haluk Piyes'in yönettiği filmde yine Haluk Piyes, Büşra Ayaydın, Eren Hacısalihoğlu ile Sacide Taşaner gibi isimler rol alıyor. Aksiyon ve dram türündeki film, İstanbul Tophane'de yaşayan iki yakın arkadaşın hayata tutunma mücadelesini ve aşklarını konu alıyor.

Genç Pehlivanlar



Mete Gümürhan'ın yönettiği belgesel filmde, Muhammed Ceylan, Beytullah Onur, Harun Kılıç ve Baran Kendirlioğlu rol alıyor. Geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için mücadele eden Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'ndaki 26 çocuğun hayatına ışık tutan belgesel film; aynı zamanda yönetmenin müdahalesi olmadan, yakından gözlem yöntemiyle, çocukların arkadaşlıkla rekabet arasında geçen gündelik hayatlarını da anlatıyor.