Beklenen film vizyonda!

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Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile rol aldığı "Son Umut" izleyici ile buluşuyor. İşte 8 yeni filmin vizyona girdiği, 26 Aralık haftasının filmleri...

"Son Umut"

Çekimleri İstanbul, Fethiye ve Avustralya'da gerçekleştirilen filmin İstanbul'daki çekimlerinde Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Haydarpaşa Tren Garı ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi yerler kullanıldı.



Filmde, Russell Crowe'un canlandırdığı ve Çanakkale Savaşı'ndan dört yıl sonra savaşa gönderdiği üç oğlunun kaderini öğrenmek üzere İstanbul'a gelen Avustralyalı çiftçi Connor'ın hikayesi anlatılıyor.



"Son Umut" bir babanın oğullarını ararken yaşadığı süreci konu alırken, savaşın yıkıcı etkisini her iki tarafın gözünden, daha geniş bir bakış açısıyla beyazperdeye yansıtıyor.



"Nikahta Keramet var mı?"

Bandar Albuliwi ve Ghazi Albuliwi ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği film, Yeşil Kart almak isteyen İsrailli bir genç kadının, doğma büyüme New Yorklu olan Filistin asıllı bir aileye mensup, yalnız ve mutsuz Arafat ile sahte evlilik yapması üzerine kurulu bir romantik komedi.



ABD, İsrail ve Ürdün ortak yapımı filmin başrollerini Hiam Abbass, Ghazi Albuliwi ve Omer Barnea paylaşıyor.



Ortadoğu'da giderek artan şiddet, geçimsizlik ve etnik çatışmanın içinden yepyeni bir ses çıkarıp bu duruma ara verdirmeye çalışan bu komedi, aynı zamanda dram unsurlarını da barındırıyor.



"Yusuf Yusuf"

Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar ile Sinem Öztürk'ün oynadığı "Yusuf Yusuf" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Ersoy Güler'in yönettiği film çocukluğundan beri arabalara, otomobil yarışlarına ilgi duyan ve hep rallici olma hayali kuran, ancak hayat şartlarına yenilip, Ankara'da dolmuş şoförü olmuş Yusuf'un aksiyon dolu bir o kadar da komik hikayesini konu alıyor.



"Aşk-ı Suzan"

Murat Tüter'in yönetmenliğini yaptığı "Aşk-ı Suzan" filminin başrollerinde Emre Kentmenoğlu ve Sezen Aray rol aldı.



Dram türündeki film, mecazi aşktan ilahi aşka yol alan bir dervişin İstanbul'da Musevi bir kızla geçen aşk hikayesini anlatıyor.



Film, aşık olacağı kızın yüzünü rüyasında gören ve bu rüyanın esrarını şeyhine sorduğunda "Gördüğün rüyanın peşine git. Çünkü bir kadına aşık olmasını bilmeyen Allah aşkı nedir bilemez" cevabını alınca şaşıran Derviş Ragıp'ın sarsıcı imtihanını anlatırken, seyirciye "Aşk" algısını sorgulatmayı da amaçlıyor.



"Rec 4: Kıyamet Gecesi"

Jaume Balaguero'nun yönettiği ve Manuela Velasco, Hector Colome, Maria Alfonsa Rosso ile Paco Manzanedo'nun oynadığı "Rec 4: Kıyamet Gecesi", korku ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.



İspanyol korku filmi serisinin uzun süredir beklenen son bölümünde, dev bir tankerin içinde sağ kalan bir grup insan, hayatlarını korumak için mutasyona uğramış zombi sürülerine meydan okuyor.



"İki Gün ve Bir Gece"

Jean Pierre Dardenne ile kardeşi Luc Dardenne'in yönettiği filmin başrollerinde Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne ve Catherine Salee oynuyor.



Belçika yapımı ve dram türündeki filmin konusu şöyle:

"30 yaşındaki Sandra işten atılması karşılığında iş arkadaşlarının yüklü bir ikramiye alacaklarını öğrenir. Kocasının yardımıyla iş arkadaşlarını bu ikramiyeden vazgeçirmek ve işini korumak için yalnızca bir haftası vardır."



"İnsanları Seyreden Güvercin"

İsveç sinemasının usta yönetmenlerinden Roy Andersson'un "İkinci Kattan Şarkılar" ve "Siz, Yaşayanlar" filmlerinin ardından çektiği "Yaşayanlar" üçlemesinin son filmi "İnsanları Seyreden Güvercin" izleyici ile buluşacak.



71. Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülünü alarak dikkatleri üzerine çeken filmin oyuncu kadrosunda Holger Andersson, Nils Westblom, Charlotta Larsson ve Viktor Gyllenberg yer alıyor.



Çağdaş zamanların Don Kişot ve Sanço Panza'sı gibi iki gezgin satıcıyı izleyerek günümüzün, geçmişin ve geleceğin karmakarışık dünyasına absürd ve gerçekçi bir bakış atan film; yaşamın ihtişamı ve insanoğlunun kırılganlığına dikkatleri çekmeyi amaçlıyor.



"Ayı Paddington"

Televizyonda ve video oyunlarıyla yaptığı işlerle adını duyuran Paul King'in yönetmenliğini üstlendiği "Ayı Paddington" filminin seslendirme kadrosunda Ben Whishaw, Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Julie Walters ve Peter Capaldi gibi isimler yer alıyor.



Sevimli ayıcık Paddington'ın seslendirmesini ise son dönemin parlayan yıldızı Ben Whishaw üstleniyor.



İngiltere, Fransa ve Kanada ortak yapımı filmde; sevimli ayının Londra'da kendine bir yuva bulmak için İngiltere'ye ayak basmasıyla başına gelen komik olaylar anlatılıyor. (AA)





