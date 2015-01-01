Juliette Binoche'lu 'Bekleyiş', Julianne Moore'lu 'Kördüğüm'e karşı... İşte biri yerli 5 yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Bekleyiş

Yönetmenliğini Piero Messina'nın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Juliette Binoche, Lou de Laage, Giorgio Colangeli ve Domenico Diele var. İlk olarak 2015 Venedik Film Festivali yarışma bölümünde seyirci ile buluşan Fransa-İtalya ortak yapımı filmin konusu şöyle: "Anna, eski bir villada, ıssız bir yaşam sürmektedir. Bir gün, oğlu

Guiseppe'nin sevgilisi olduğunu söyleyen Jeanne adlı bir kız çıkagelir. Guiseppe,

tatili birlikte geçirmek için onu Sicilya'ya davet etmiştir. Jeanne hakkında hiçbir şey bilmeyen Anna, tüm eşyaları odasında duran oğlunun kısa sürede döneceğini söyler ancak paylaşmadığı bir gerçek vardır. Günler geçtikçe iki kadın birbirlerini daha yakından tanımaya başlarken Guiseppe'nin dönüşünü beklerler."





Kördüğüm

Julianne Moore, Greta Gerwig, Ethan Hawke ve Bill Hader'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Rebecca Miller yaptı. Komedi türündeki film, otuzlu yaşlarının ortasında gelmiş, aşkta aradığını bulamayan ve tek başına da olsa çocuk sahibi olma zamanının geldiğini düşünen Maggie'nin; işinden başka bir şey düşünmeyen bir profesör ile mutsuz bir evliliği olan John'a aşık olmasıyla planları alt üst olur. İstemeden de olsa olayları birbirine karıştıran Maggie'nin hayatı bir kördüğüme döner...





Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit

İlk "Kurtuluş Günü" filminin vizyona girmesinin ardından 20 yıl geçmesinden sonra "Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit" adıyla beyaz perdeye gelen film, yeni bir hikaye ile izleyicinin karşısında. Efsanevi ilk filmden sonra yönetmen Roland Emmerich tarafından çekilen epik bölümde, insanlığın hayal edilemeyecek ölçekte küresel bir felakete karşı verdiği mücadele anlatılıyor. İlk filmin kadrosunda yer alan Jeff Goldblum, Vivica A.Fox ve Bill Pullman'a yeni seride Liam Hemsworth, Maika Monroe ve William Fichtner eşlik ediyor.





Muna

Leyla Göksun, Turgay Aydın, Kaan Çakır, Erkan Taşdöğen, Suzan Genç ve Pınar Balkış'ın oynadığı filmin yönetmeni Serdar Gözelekli. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yıllardır yaşanan insanlık dramını 8 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatan filmin konusu şöyle: "Gazze'de yaşayan Muna ve ailesinin evi, bir gece İsrailli askerler tarafından basılır. Mutfak dolabına saklanan Muna, sabah olduğunda tek başına kaldığını fark eder ve sokaklarda ailesini aramaya başlar. Kısa bir süre önce çocuğunu kaybeden Ela ise, savaş mağduru insanlara yardım etmek için Yeryüzü Doktorları'na katılarak Gazze'ye gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna'nın yolları Gazze sokaklarında kesişir."





Süper Papağan Filmi

Aile sirkinde çalışan yaramaz bir papağının sirki kurtarmak için yaşadığı serüvenin anlatıldığı filmin yönetmeni Ricardo Arnaiz. Animasyon türündeki filmin orijinal seslendirmeleri Rico Rodriguez, Cheech Marin, Kate Del Castillo ve Gabriel Iglesias'a ait.