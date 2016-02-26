Ben Hur İçin kılıç kuşanacak!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sinema tarihinin en büyük klasiklerinden biri olan Ben Hur'un yapım takvimi şekillenmeye başladı.

1959 yılında Lew Wallace tarafından beyazperdeye uyarlanan ve sinema tarihinin en sevilen filmlerinden biri olarak anılan Ben Hur, yeniden beyazperdeyi ziyaret edecek!



Wanted ve Nightwatch filmleriyle adından söz ettiren Kazak asıllı yönetmen Timur Bekmambetov'un ellerine teslim edilen proje, oldukça iddialı bir bütçeye sahip olacak! Yapım takvimi yavaş yavaş şekillenmeye başlayan filmin kadrosundan herhangi bir isim açıklanmazken; Tom Hiddleston'ın filmden rol kapma potansiyeli oldukça yüksek görünüyor!



Henüz pre-prodüksiyon aşamasında olan sıfır kilometre Ben-Hur filminin gösterim tarihiyse 26 Şubat 2016 olarak takvimlere kazınmış durumda!