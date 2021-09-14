Benim Kocam Yapmaz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan’ın yer aldığı “Benim Kocam Yapmaz” filmi 14 Eylül saat 20.00'de FOX Tv'de izleyici ile buluşuyor. İşte Benim Kocam Yapmaz filminin konusu, künyesi, oyuncu kadrosu...

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN KÜNYESİ

Yönetmen: BORA ONUR

Yapım Yılı: 2020

Tür: KOMEDİ

BENİM KOCAM YAPMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Benim Kocam Yapmaz filminin konusu özetle şöyle: Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ OYUNCULARI

2020 yılı yapımı Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncu kadrosunda Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli Idiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles ve Orçun Kaptan yer alıyor.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ FRAGMANI