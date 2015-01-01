'Better Call Saul'dan haber var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Breaking Bad spin-off’u Better Call Saul‘la ilgili bir iyi bir kötü haber var

Öncelikle kötü haber: Dizinin başlangıcı 2015 başlarına ertelendi. İyi haber ise: AMC şimdiden dizinin ikinci sezonu için sipariş verdi!



Breaking Bad‘in en kült karakterlerinden biri olan Saul Goodman’ın, Breaking Bad öncesi dönemine odaklanacak Better Call Saul‘un önümüzdeki kasımda televizyonlarda olması bekleniyordu. Fakat dizi 2015 başlarında yayına başlayacak. AMC başkanı Charlie Collier yaptığı açıklamada diziyle ilgili çok gururlu olduklarını ve yayına başlayana kadar Breaking Bad hayranlarının heyecanını paylaştıklarını söyledi.



Saul Goodman’ı Bob Odenkirk ve Breaking Bad‘in unutulmaz karakterlerinden Mike Ehrmantraut’u da Jonathan Banks canlandıracak. Vince Gilligan’ın yine yönetmen koltuğunda olacağı dizinin ilk sezonu 10, ikinci sezonu 13 bölüm olarak tasarlanıyor.