Big Bang Theory'nin çekimleri ertelendi!

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Big Bang Theory'nin dün başlaması gereken çekimleri, beş oyuncunun kontratları yenilenmediği için ertelenmek zorunda kaldı.

CBS'in önde gelen dizilerinden Big Bang Theory'nin 8. sezon çekimleri, Warner Bros.'un dün yaptığı açıklamaya göre ertelendi. Dizinin beş ana karakterini canlandıran Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg ve Kunal Nayyar'ın, yeni sezon için stüdyo ile henüz anlaşma yapmamış olmaları prodüksiyonu zor durumda bıraktı.



Normal şartlar altında dizinin ilk okumaları, 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve dizi motor diyecekti. Bu durumun prodüksiyonu ne kadar erteleyeceği, dizinin yayın tarihine yansıyıp yansımayacağı ise henüz belli değil.