Bir ayrılık daha

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Can Nergis, Arka Sokaklar'dan ayrıldı...

Yeni kanalı ATV’de Eylül ayında başlayacak olan “Arka Sokaklar”ın kadrosunda Can Nergis yer almayacak. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Çoban, Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi “Arka Sokaklar”da ayrılıklar devam ediyor. İlker İnanoğlu ve Gülcan Aslan’ın ayrıldığı diziden yakışıklı oyuncu Can Nergis de ayrıldı. Can Nergis dizide Onur Yalçın adlı komiseri canlandırıyordu.