Bir delilik ve dehşet yolculuğu!

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Gerilim, korku, aksiyon, macera, dram... İkisi yerli 8 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın filmleri özellikle gerilim ve korku türünü sevenleri memnun edecek cinsten.

"Derin Kabus"

John Erick Dowdle'nin yönettiği "Derin Kabus"un oyuncu kadrosunda, Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge ve François Civil gibi isimler bulunuyor.



"Bir delilik ve dehşet yolculuğu" olarak tanımlanan film, kimi insanların peşini bırakmayan "kişisel şeytanları" ortaya çıkarmak üzere insan ruhunun derinliklerine ulaşmayı hedefliyor.



Filmde, Paris sokaklarının altında kilometrelerce uzanan yeraltı mezarlarına giren bir keşif ekibinin bilinmeyen kemik labirentine girdiğinde ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarması konu alınıyor.



"Hedefteki Adam"

Roger Donaldson'un yönettiği ve Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko ile Bill Smitroich'in oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



ABD yapımı filmde başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor.



"Açık Pencereler"

Nacho Vigalondo'nun yönettiği ve Elijah Wood, Sasha Grey, Neill Maskell ile Ivan Gonzalez'in oynadığı "Açık Pencereler", İspanya, ABD ve Fransa ortak yapımı bir gerilim filmi.



Ünlü bir aktris ile bir gece geçirmek isteyen Nick'in başından geçenlerin anlatıldığı filmin konusu şöyle:



"Nick, o gece aktris Jill ile tanışma şansı yakalamıştır. Bir yarışmada ödül alarak, yeni filminin tanıtımında Jill ile tanışacak ve yemek yiyecektir. O sırada Nick'e, Chord adında bir kişiden telefon gelir, Jill randevuyu iptal etmiştir. Chord, Nick'e bu durumu toparlayabileceğini ve gecenin geri kalanında Jill'i kişisel bilgisayarından takip edebileceğini söyler ve

bilgisayardan Jill'i canlı canlı izlettirir. Başta keyifli gibi gözüken bu durum, büyük bir kabusun başlangıcı olacaktır."



"Arabani"

Dürzi kökenli İsrailli yönetmen Adi Adwan'ın yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Eyad Sheety, Daniella Niddam, Tom Kelrich ile Zuhaire Sabbagh gibi isimler var.



Gösterildiği birçok festivalde ödül alan dram türündeki filmin konusu şöyle:



"Joseph, mensubu olduğu mezhebin din kurallarına uymamış ve Yahudi bir kadınla evlenmiştir. Bu nedenle köyüne yıllarca dönemeyen Joseph, 40 yaşında ve artık eşinden ayrılmış bir adamdır. Kurallara karşı geldiği için çocukları da artık Dürzi kabul edilmemektedir. Bu durum annesi Afifa'yı rahatsız eder ve Joseph'in dönüşünden başta hiç haz etmez. Ancak daha sonra düşüncelerinde bir değişiklik olur ve 17 yıl sonra yeniden kavuştuğu oğluna ve ailesine kucak açar. Yine de bu birleşme, köy halkının yoğun tepkisini çeker. Joseph'in oğlu Eli, dışlanmanın verdiği öfkeyle kimliğini daha çok açığa vurmaya başlar ve agresif tavırlarıyla dikkat çeker. Yahudi kıyafetleriyle ortalıkta dolaşır. Joseph'in annesi Afifa da aldığı kararla birlikte zor durumda kalır. Dua etmek için girdiği Dürzi şapeline alınmaz. Joseph'in kızı Smadar ise karşı köyün 18 yaşındaki delikanlısı Samir'e aşık olmuştur ve onunla bir araya gelmenin yollarını aramaktadır. Joseph de köyden insanların saldırısına uğrar, evlerine tehdit mesajları gönderilir. Hatta iki gün içinde evi terk etmezlerse kötü şeyler

olacağına dair haberler alırlar ve sinirler iyice gerilir."



"Sokak Dansı 5: Rüya Takımı"

Trish Sie'nin yönettiği ve Ryan Guzman, Briana Evigan, Misha Gabriel ile Izabella Miko'nun oynadığı "Sokak Dansı 5: Rüya Takımı" serinin 5. yapımı olarak izleyici karşısına çıkıyor.



Dünyada ilgi gören gençlik ve dans filminde, dans grubunun büyük bir yarışmaya katılma macerası anlatılıyor.



"Kim Takar"

Remi Gaillard, Alban Ivanov, Sylvain Katan ile Franc Bruneau'nun oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Raphael Frydman var.



Ünlü Fransız trol Remi Gaillard'ın kendisini canlandırdığı filmin konusu şöyle:



"10 yılı aşkın süredir devam eden Remi Gaillard ve eşek şakaları, tüm dünyada üne kavuşmuştur. Kim takar diyerek çıkılan bu yolda skeçler, gizli kameralar ve türlü numaralarla Remi ve takımı, 1,4 milyar tıklanmayla artık bir yıldızdır. Ancak gerçekte durum biraz daha farklıdır. 38 yaşında, küçük bir apartman dairesinde yaşayan Remi'nin tüm arkadaşları evlenmiş ve iş sahibidir. Remi, gün geçtikçe kendini sorgulamaya başlar ve bir gün her şeyden vazgeçer. 6 aylık hamile olan kız arkadaşıyla evlenir, kayınpederi ona iş bulur ve kentin dışında bir eve taşınır. Fakat işler 16 yaşındaki bir çocuğun onu taklit ederken geçirdiği trajik kaza ile değişecektir."



"Dabbe 5: Zehr-i Cin"

Hasan Karacadağ'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Nil Günal Çakıroğlu, Ümit Bülent Dinçer, Sultan Köroğlu Kılıç ile Emir Özbek bulunuyor.



Dabbe serisinin 5. filminde, 30 yıl önce Anadolu'nun ıssız bir köyünde yaşanmış ve sırlar barındıran unutulmuş vaka, cinler aleminin ürperten zehirli öyküsüyle birleşiyor.



"Stajyer Mafya"

Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi Filozof ile Abidin Yerebakan'ın oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Filmde çocukluktan beri arkadaş olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları ve hiç anlamadıkları mafya işleri sırasında yaşadıkları komik olaylar izlenebilecek.



(AA)