Bir dizi daha final yapıyor!

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Beş Kardeş dizisi 13. bölümde final yapacak.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda Serkan Keskin, Fatih Artman, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Osman Sonant, Nihal Yalçın, Serdar Orçin, Merve Ateş, Ece Dizdar, Ayşen Gruda ve Köksal Engür’ün rol aldığı Kanal D'de yayınlanan 'Beş Kardeş' dizisi final yapıyor.



Yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Ünlü'nün yaptığı dizi, 4 Ağustos'ta yayınlanacak olan 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. 'Beş Kardeş' ilk 5 bölümünün ardından yayına ara vermiş ve Haziran ayında yeni bölümleriyle yeniden ekrana gelmişti.