Bir Erkek Bir Kadın'dan evli ve çocukluya...

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Geçen sene final yaparak ekanlara veda eden 'Bir Erkek Bir Kadın' dizisi yeni sezonda Fox TV ekranında yeniden izleyiciyle buluşacak.

Birlikte yaşayan bir çiftin yaşadıklarını anlatan ve ' aile yapımıza ters' eleştirileri alan dizinin yeni bölümlerinde Ozan ve Zeynep çifti evli ve çocuklu olarak gösterilecek.



Milliyet gazetesinin TV yazarı Sina Koloğlu dizinin yeni bölümlerinden detayları bugün köşesine taşıdı: Bir Erkek Bir Kadın ’ eylül ayında Fox TV’de başlıyor. Yeni bölümlerde çocukları oluyor. Malum, dizi ‘Aile yapımıza uygun değil’ eleştirileri alıyordu! Bu arada yeni bölümlerde neler olacağı ile ilgili ipuçları da ortaya çıktı. Haftada iki gün yayınlanacak; cuma ve cumartesi akşamları. Saati konusunda bir netlik yok. ‘Evli ve çocuklu’ olunca erken saatlere kaydırılabilir. Dizinin ilk 10 haftası ‘doğum öncesi’ne ayrılıyor.