Bitmiyor, kanal değiştiriyor!

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Arka Sokaklar dizisinin kanalı değişiyor. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar tüm heyecanıyla yeni sezonda da devam edecek ama bu kez farklı kanalda sevenleriyle buluşacak.

Son günlerde ekranların fenomen haline gelmiş dizisi Arka Sokaklar için final yapacak iddiaları konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak dizinin yapım şirketi Erler Film bir açıklama yaparken açıklama dikkat çeken durum dizinin yayınladığı ilk günden beri adresi olan Kanal D'den başka kanala geçmesi oldu. İşte o açıklama;



Son bir kaç gün içinde medyada arka sokaklar dizisinin final yapacağı yazılıp konuşulmaktadır. Arka sokaklar önümüzdeki sezonda başka bir televizyon kanalında yayına devam edecektir.

Dizinin çok sevilen kahramanları Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Figen Evren, Özlem Çınar, dizinin çocukları (şimdi gençleri) ile, dizinin yönetmeni, yardımcıları, teknik ekiplerle eksiksiz yoluna devam edecektir.

Ayrıca diziye yeni katılacak önemli sanatçılar vardır.

Macera - komedi tarzındaki dizimiz yeniliklerle büyük beğeni kazanacaktır.

Erler film